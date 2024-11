(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

sab 02 novembre 2024 Stellantis. De Carlo (FdI): Repubblica grottesca, invoca per azienda soldi pubblici senza alcun impegno

“Dopo anni di imbarazzanti silenzi sul disimpegno del gruppo Fiat, prima, e di Stellantis, poi, dall’Italia, La Repubblica oggi pubblica un articolo a dir poco grottesco. Secondo loro il calo dell’automotive in Italia non sarebbe responsabilità del suo editore, ma piuttosto del governo Meloni e dello Stato italiano, che non riempiono di soldi Stellantis anche quando riduce produzione e occupazione. Insomma, La Repubblica, di proprietà degli Elkann, invoca un super bonus Stellantis: miliardi pubblici concessi gratuitamente e senza impegno”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria.

