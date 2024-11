(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Lega: Romeo, sincero cordoglio per scomparsa Caparini

Roma, 2 nov. – “Il mio profondo e sincero cordoglio per la scomparsa di Bruno Carlo Caparini, tra i fondatori della Lega e da sempre apprezzato per il suo impegno da tutto il movimento. Mi unisco al dolore del figlio Davide e dei suoi familiari in questo difficile momento”.

Così in una nota il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo.

