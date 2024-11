(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

Elisa Venturini

Elisa Venturini: “Necessario proteggere operatori e pazienti dei pronto

soccorso anche degli ospedali di provincia”

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, ha

rilasciato la seguente dichiarazione:

“Leggo con preoccupazione e sono in apprensione in attesa di notizie sullo

stato di salute delle persone che questa mattina sono state aggredite al

pronto soccorso di Cittadella.

A loro, ai loro cari e a tutta la comunità dell’Ulss 6 Euganea va tutta la

mia vicinanza.

L’episodio di questa mattina non è purtroppo un caso isolato nel panorama

della sanità del nostro paese che sempre più spesso registra episodi di

aggressioni fisiche nei confronti degli operatori degli ospedali e

soprattutto dei punti di pronto soccorso.

Serve uno sforzo da parte delle istituzioni per assicurare vigilanza e

sicurezza agli operatori sanitari che già sono impegnati a lavorare in

reparti complicati come il Pronto Soccorso.

A fronte di questo elenco che purtroppo si allunga sempre di più di episodi

gravi come quello di Cittadella, è necessaria una risposta concreta e

veloce anche per non scoraggiare medici ed operatori impiegati in pronto

soccorso. Sappiamo che già ora si fa fatica a reperire queste figure, se

quei reparti iniziano ad essere pericolosi i problemi – anche in questo

senso – sono destinati ad aumentare”.