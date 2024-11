Comune di Giussano / Comunicato stampa – Convenzione Banco solidarietà Madre Teresa

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Comune e Banco di Solidarietà Madre Teresa, rinnovata la convenzione

Il vicesindaco Corigliano: “La collaborazione fra pubblico e terzo settore decisiva per dare risposte concrete a chi si trova in situazioni di fragilità”

Il Comune di Giussano ha rinnovato la convenzione con l’Associazione Banco di Solidarietà Madre Teresa di Giussano: la Giunta comunale ha infatti approvato il pieno sostegno fino al mese di settembre del 2025 alle attività svolte a sostegno di persone in condizione di bisogno, mediante l’erogazione di un contributo economico.

“La collaborazione fra Pubblica Amministrazione e realtà del Terzo settore è oggi decisiva per dare risposte concrete a chi si trova in situazioni di fragilità – afferma il vicesindaco Adriano Corigliano – Solo un’azione di rete che veda coinvolti tutti i soggetti attivi sul territorio consente di intervenire laddove ve ne sia la necessità. La collaborazione con Banco di Solidarietà Madre Teresa, attiva ormai da molti anni, rappresenta un significativo aiuto per l’Ente pubblico che, a causa della crescita delle nuove povertà, fatica da solo ad affrontare i bisogni crescenti e diversificati della popolazione”.

L’attività dell’associazione dura ormai dal 2006 quando si è costituita a Giussano e da allora ha ampliato i propri interventi sul territorio, quali l’assistenza a favore di persone in difficoltà e la condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale a favore di nuclei familiari disagiati, anziani, minori e disabili.

Il Banco di Solidarietà Madre Teresa, in modo particolare, provvederà all’attività di assistenza a famiglie bisognose attraverso la consegna quindicinale di pacchi di alimenti da parte di personale volontario, creando l’opportunità di un percorso di assistenza personalizzato.

Giussano, 2 Novembre 2024