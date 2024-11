Relazioni sull’allargamento 2024: la Commissione delinea i progressi e le priorità per i paesi candidati

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

La Commissione ha adottato le relazioni sull’allargamento del 2024, che offrono una valutazione dettagliata dello stato di avanzamento e dei progressi compiuti dai paesi che cercano di entrare nell’Unione europea . Le relazioni forniscono anche indicazioni sulle principali priorità di riforma per ciascun paese.

I rapporti riguardano:

Georgia

Moldavia

Turchia

Ucraina

Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia)

Il processo di allargamento ha acquisito nuovo slancio nel corso del 2023 e del 2024, con diversi paesi dell’allargamento che hanno fatto progressi nei rispettivi percorsi verso l’adesione all’UE. Tuttavia, i paesi devono concentrarsi sull’accelerazione delle riforme strutturali per consentire una crescita sostenibile e fare progressi nel soddisfare i criteri economici per l’adesione all’UE. Ciò implica garantire economie di mercato funzionanti e dimostrare di poter resistere alle pressioni competitive del mercato dell’UE . Inoltre, le loro politiche economiche dovrebbero allinearsi agli obiettivi di transizione verde e digitale .

Il processo di allargamento è basato sul merito e dipende dai progressi compiuti da ciascuno dei partner. Devono attuare riforme irreversibili in tutti i settori del diritto dell’UE, con particolare attenzione ai fondamenti del processo di allargamento. L’UE sostiene i paesi dell’allargamento attraverso strumenti e strumenti di finanziamento. Oltre al piano economico e di investimento , la Reform and Growth Facility da 6 miliardi di euro per i Balcani occidentali e la Ukraine Facility da 50 miliardi di euro mirano a portare avanti alcuni dei vantaggi dell’accesso al mercato unico per questi paesi prima che aderiscano all’UE. Analogamente, il recente Growth Plan da 1,8 miliardi di euro per la Moldavia sosterrà le sue riforme socioeconomiche e stimolerà gli investimenti.