Rimini 1 novembre 2024

Piazza Ferrari: riqualificazione degli spazi e degli arredi urbani. L’intervento inserito fra le azioni di un accordo regionale, per il progetto “Borgo Marina Si-CURA”

La Giunta comunale ha approvato martedì scorso gli atti relativi all’accordo di programma per lo sviluppo del progetto denominato “Borgo Marina Si-CURA”. Un accordo che adesso si avvierà alla sottoscrizione fra il Comune di Rimini e la Regione Emilia-Romagna, finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata nel territorio di Borgo Marina, area di collegamento tra la stazione ferroviaria, il centro storico e Piazza Ferrari.

Il progetto prevede la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli spazi e degli elementi di arredo di Piazza Ferrari, insieme al potenziamento del sistema di illuminazione pubblica e degli impianti di videosorveglianza nell’area. In particolare, l’intervento garantirà, in Piazza Ferrari, il miglioramento degli accessi, degli spazi verdi e delle aree giochi, il riallineamento delle panchine presenti e il posizionamento di attrezzature per promuovere attività culturali e di animazione sociale. La riqualificazione include anche la ridefinizione del disegno delle essenze arboree nei giardini Ferrari, per rendere il luogo maggiormente fruibile e favorire la visibilità ambientale, e il potenziamento, in tutta la zona, dell’illuminazione pubblica e degli impianti di videosorveglianza.

Oltre a questi aspetti legati alla sicurezza e alla riqualificazione, l’accordo prevede anche azioni di tipo sociale, come l’organizzazione di eventi di animazione e presidio socioculturale con il coinvolgimento di associazioni di volontariato già operanti nel territorio.