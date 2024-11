(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

Patriarca (FI): “Giornata delle Periferie è realtà, impegno concreto per colmare le distanze sociali”La deputata azzurra: “24 giugno simbolo e azione per il rilancio delle aree più vulnerabili”ROMA – «La definitiva approvazione della Giornata delle Periferie Urbane, proposta dell’onorevole Alessandro Battilocchio, conferma come la valorizzazione e il rilancio delle periferie, per troppo tempo abbandonate dai governi di centro sinistra, sia una priorità per Forza Italia, per il Governo e per tutta la maggioranza. Il 24 giugno non sarà solo un simbolo o un tributo emotivo, ma si inserirà in un percorso concreto per colmare le distanze sociali e dare nuova speranza ai giovani, alle famiglie e agli anziani delle aree periferiche”. Lo ha detto l’onorevole di Forza Italia Annarita Patriarca, componente dell’Ufficio di Presidenza di Montecitorio e membro della Commissione Affari sociali

“L’istituzione di questa giornata è parte integrante di un progetto che mira a promuovere soluzioni concrete, attivando misure e politiche che possano migliorare la qualità della vita in queste zone spesso dimenticate. Il lavoro svolto dalla Commissione d’inchiesta su questo tema ci ha fornito una base solida da cui partire, ma il cammino è ancora lungo: oggi facciamo un passo ulteriore per realizzare interventi che offrano opportunità reali a chi vive nelle periferie” ha concluso.

