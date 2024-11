(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 *LUCASELLI (FDI): DIMISSIONI GEMMATO? ASSOLUTAMENTE NO, NON C’E’ CONFLITTO

INTERESSE, ENNESIMA COSA A CUI SINISTRA SI APPIGLIA PERCHE’ NON SA CHE

ALTRO DIRE*

Se il sottosegretario Marcello Gemmato dovrebbe dimettersi? “No, non c’è

nessun conflitto di interesse, certificato anche dalle autorità competenti,

è l’ennesima cosa a cui la sinistra appiglia perché non ha altro da dire”.

Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata di Fratelli

d’Italia Ylenja Lucaselli.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*