(ACON) AMBIENTE. CAPOZZI (M5S): REPORT ARPA, BASTA INCENTIVARE CONSUMO SUOLO

Roma, 1 Novembre 2024

Trieste, 1 nov

nota da tempo: siamo fortemente contrari a qualsiasi ulteriore

forma di consumo di suolo in Friuli Venezia Giulia”.

Lo evidenzia in una nota la consigliera regionale Rosaria Capozzi

(Movimento 5 Stelle), prendendo la parola sul delicato tema

portato nuovamente alla ribalta delle cronache dai contenuti di

uno studio realizzato dall’Agenzia regionale per la protezione

dell’ambiente (Arpa Fvg) e presentato in occasione degli eventi

dedicati al 25ennale della sua fondazione.

“La Giunta Fedriga fa poco per combattere tale pericolosa

pratica, deleteria per l’ambiente e per la sicurezza dei

cittadini. Anzi, al contrario, tende a favorirla – aggiunge la

Capozzi – come nel caso dell’emendamento presentato

dall’assessore regionale ad Attivit? produttive e Turismo, Sergio

Emidio Bini, in occasione dell’ultimo Assestamento d’autunno,

finalizzato a concedere incentivi per la costruzione di nuove

strutture alberghiere o per la loro riqualificazione”.

“Noi, ovviamente, gi? in quella sede ci eravamo opposti,

manifestando tutte le nostre perplessit?: non tanto riguardo la

positiva riqualificazione delle realt? gi? esistenti, quanto

sull’evitabile realizzazione di nuovi contenitori edili – precisa

la pentastellata – che andrebbero a provocare un inutile e

deleterio consumo di terreni, lasciando il territorio sempre pi?

esposto al rischio di pericolose alluvioni”.

“Hanno ragione gli esperti – sottolinea infine la consigliera –

quando definiscono il suolo come ‘la memoria dell’ambiente’ e noi

siamo concordi riguardo la necessit? di pervenire entro il 2050

all’obiettivo del consumo netto di suolo zero, perci? davanti a

questo rapporto di Arpa Fvg ? necessario adeguarsi con coscienza

e intelligenza”.

