(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Il Peaceful Unification Advisory Council, l’organismo sotto la guida del Presidente della Repubblica di Corea che promuove e sensibilizza alla Pacifica Unificazione della Penisola Coreana, organizza a Roma un concerto di musica lirica e musica tradizionale coreana per sensibilizzare i cittadini italiani e coreani residenti all’estero sull’importanza della Pace in Corea.

Per l’occasione si esibiranno i giovani cantanti coreani emergenti de “I Solisti Roma” e i docenti di danza e musica tradizionale coreana dell’Istituto Culturale Coreano.

Il Peaceful Unification Advisory Council vi aspetta numerosi per passare assieme una serata di musica all’insegna della condivisione e della tolleranza tra i popoli.

A seguito del concerto vi sarà un rinfresco di cucina coreana per un piacevole momento di convivialità .

Venerdì 8 novembre 2024

alle ore 19:00

presso la Chiesa Evangelica Metodista

Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

Questo è un evento organizzato dal

Peaceful Unification Advisory Council della Repubblica di Corea.

Per maggiori info si prega, dunque,

di far riferimento ai seguenti contatti.

DM Instagram: @han_ho90

Copyright (C) 2024 Istituto Culturale Coreano in Italia. Tutti i diritti riservati.

Vuoi cambiare le modalità di ricezione di queste email?

Visualizza nel browser (https://mailchi.mp/90f53a7bf4aa/concerto-di-musica-lirica-e-musica-tradizionale-coreana-a-roma-per-la-corea-unificata?e=bb1172f268)