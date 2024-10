(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 *M5S Campania: “Legge sul terzo mandato. Quadro normativo chiaro, la

maggioranza non forzi la mano”*

*I consiglieri regionali Cammarano, Ciampi e Saiello: “Il fronte

progressista si impegni invece a costruire un progetto condiviso”*

“Il caos che circonda la proposta di legge sul terzo mandato di De Luca

aumenta inspiegabilmente di ora in ora. La discussione in commissione

Affari istituzionali prevista per oggi è stata rinviata a sabato, segnale

inequivocabile che qualcosa non quadra. Eppure il quadro normativo non è

chiaro, ma chiarissimo. L’art. 2 della legge-quadro nazionale n. 165/2004

obbliga le Regioni a prevedere che il Presidente della Giunta regionale non

possa essere immediatamente rieletto allo scadere del secondo mandato

consecutivo. Questo principio è autoapplicativo, secondo l’orientamento più

autorevole tra i costituzionalisti. Al contrario, De Luca sostiene che il

divieto del terzo mandato consecutivo, per essere efficace, debba essere

recepito nell’ordinamento regionale. Tuttavia, la legge elettorale campana

approvata nel 2009 prevede che «si applicano … le altre disposizioni

statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia». In

virtù di questo rinvio, anche a voler far propria la tesi della sua

non-autoapplicatività, il divieto del terzo mandato consecutivo deve

ritenersi già in vigore. Questa è l’unica possibile interpretazione della

legge elettorale campana compatibile con la Costituzione. L’eventuale

approvazione della legge sul terzo mandato esporrebbe la nostra Regione

all’impugnativa del governo. Forzare la mano potrebbe produrre solo

macerie”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele

Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.

“Il fronte progressista dovrebbe impegnarsi piuttosto a costruire un

progetto di valore e condiviso che sia in grado di riscattare la regione e

di rappresentare un’alternativa seria alla destra. Dopo l’abolizione del

Reddito di cittadinanza e l’approvazione dell’Autonomia differenziata,

consegnare il governo della Campania ai sodali di Giorgia Meloni

rappresenterebbe per i cittadini una sciagura di proporzioni epiche”.

*Mario Mosca*

*Responsabile comunicazione Movimento 5 Stelle*

*al Consiglio regionale della Campania*

*Nicola Arpaia*

*Addetto stampa*