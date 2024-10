La magia di Trilly per il sorriso – 6 novembre 15.30

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

*La magia di Trilly per il sorriso*

Fondo a supporto degli studenti oncologici “Andreuccia Pruneddu”

31 ottobre 2024

*SASSARI*. Un sorriso a volte può fare tutta la differenza del mondo. Da

quest’idea semplice nasce il progetto “La magia di Trilly per il sorriso”,

che verrà presentato mercoledì 6 novembre alle 15.30 nell’aula magna

dell’Università degli Studi di Sassari.

Si tratta di uno sportello economico aperto che intende supportare gli

studenti e le studentesse ai quali la diagnosi e le terapie per tumore

hanno stravolto la vita.

Il fondo “Andreuccia Pruneddu”, che ammonta a 25mila euro, li sosterrà

nell’acquisto di parrucche e, in senso lato, di trattamenti estetici in

grado di aiutarli a sentirsi più sicuri del loro aspetto. Un elemento,

questo, che contribuirà ad abbattere almeno una parte delle barriere tra

questi studenti e il resto della comunità accademica, grazie appunto alla

magia di un sorriso, nella quale crede molto il Magnifico Rettore Gavino

Mariotti. L’Ateneo è già impegnato da anni in apposite attività a sostegno

degli studenti con disabilità e DSA, pertanto non poteva rimanere

indifferente alle problematiche degli studenti e studentesse che lottano

contro una malattia oncologica.

Il fondo è intitolato ad Andreuccia Pruneddu, scomparsa nell’aprile 2024,

una studentessa che ha sempre vissuto la vita universitaria in modo attivo

con la frequenza e l’associazionismo, laureata con ottimi risultati

nonostante i trattamenti ai quali si è sottoposta per un tumore cerebrale.

Alla presentazione interverranno il Rettore, i professori Corrado Rubino

(Chirurgia Plastica), Francesco Bussu (Otorinolaringoiatria), Giuseppe

Palmieri (Oncologia medica), Maria Lucia Piga (Sociologia Generale),

Alessandra Nivoli (Psichiatria). Ci saranno inoltre Loredana Pau,

vice presidente nazionale “Europa donna Italia”, e Camilla Colorito,

autrice de “La ragazza con il turbante”.

L’evento sarà trasmesso in diretta web streaming sul sito di ateneo

http://www.uniss.it. Per gli studenti interessati è a disposizione l’e-mail

Locandina e programma

https://www.uniss.it/it/eventi/la-magia-di-trilly-il-sorriso

