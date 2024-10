Comunicato stampa – “Conversazioni d’autore” con Carmine Abate e il suo “L’olivo bianco”. A Palazzo Benvenuti martedì 5 novembre alle ore 18

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 A Palazzo Benvenuti martedì 5 novembre alle 18:00

“Conversazioni d’autore” con Carmine Abate e il suo “L’olivo bianco”

Il prossimo appuntamento di “Conversazioni d’Autore” – la rassegna promossa dalla Consulta per i Soci della Banca per il Trentino Alto Adige e dall’Associazione Giovani – è con Carmine Abate il noto scrittore che nel 2012 vinse il Premio Campiello. Il suo ultimo lavoro “L’olivo bianco” è uscito per Aboca Edizioni nella Collana “Il bosco degli scrittori” nei giorni scorsi e martedì 5 novembre alle ore 18:00 Abate lo presenterà a Palazzo Benvenuti in una conversazione con Fausta Slanzi. L’entrata è libera e gratuita fino a esaurimento posti e, alla fine della presentazione, seguirà un brindisi.

Lo scrittore Carmine Abate nato a Carfizzi, un paese arbëresh della Calabria, ha esordito come narratore in Germania nel 1984 mentre in Italia il suo primo libro è stato pubblicato nel 1991 “Il ballo tondo”. Lo scrittore vive da molti anni in Trentino. I suoi libri sono stati tradotti in numerose lingue e per Aboca Edizioni l’autore ha già scritto “L’albero della fortuna” nel 2019.

“L’olivo bianco” narra la storia di tre amici che si riuniscono ogni sera nell’estate calda di Spillace per chiacchierare fino a tardi. Mentre Riccardo e Marco meditano di lasciare la Calabria per emigrare in Germania, Antonio non sa decidersi e ha un’unica certezza: il suo amore per Elena. Ma nei suoi pensieri c’è anche Luca, un parente misterioso che solo nonna Sofia aveva conosciuto. Tutto ciò che è rimasto di Luca è l’Olivo che produce frutti bianchi.

Prossimi appuntamenti:

22/11/24 – 20.45 Sala della Filarmonica incontro con Giorgio Zanchini

27/11/24 – 18.00 Sala Nones “Cosa significa essere umani”, Raffaello Cortina editore di Ugo Morelli