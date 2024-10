(ARC) Foreste:Zannier, da micologi profonde analisi su stato boschi/ambiente

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

gio 31 ottobre 2024 L'assessore ? intervenuto al primo congresso regionale su

‘Biodiversit? e ecologia dei funghi’

Cervignano del Friuli, 31 ott – “Alla Federazione regionale

Gruppi micologici Fvg e all’Associazione micologica Bassa

friulana va il sentito ringraziamento della Regione per tutte le

iniziative che costantemente svolgono sia a livello divulgativo

che scientifico: il convegno di oggi ha un profilo di alto

rilievo tecnico specifico e le sue evidenze vanno analizzate e

tenute in considerazione. Quando si debbono definire strategie

generali che implicano l’interazione tra pi? settori ? chiaro che

bisogna trovare un equilibrio che contemperi punti di vista

tecnici differenti ma ? imprescindibile la qualit? della disamina

effettuata dalla parte settoriale”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Risorse forestali

Stefano Zannier, intervenendo alla Casa della musica di

Cervignano del Friuli al primo convegno regionale sulla micologia

dedicato al tema ‘Biodiversit? e ecologia dei funghi’,

organizzato dall’Associazione micologica Bassa Friulana con la

collaborazione della Federazione regionale gruppi micologici Fvg,

presiedute da Giuliano Ferisin e Umberto Zanghi.

Sono oltre duemila gli aderenti alle varie associazioni

micologiche in Friuli Venezia Giulia: alcuni contribuiscono alla

formazione ed educazione ambientali, altri alla conoscenza

scientifica.

“E’ importantissimo ottenere il massimo delle informazioni da

ogni singolo settore e poi dobbiamo trovare la miglior

condivisione di un equilibrio che sia realizzabile: non sempre

una gestione complessiva ? in equilibrio. Va individuato entro

quale limite riusciamo a condividere un percorso e fino a che

punto possiamo pensare di portarlo avanti tenendo conto che di

sicuro questo certo non potr? mai essere realizzato a spesa viva”

ha commentato Zannier.

L’assessore ha rimarcato come sia fondamentale non perdere mai di

vista l’equilibrio generale. “Viceversa il rischio che si genera

? superiore rispetto al danno che si vuole evitare. Da giornate

di studio come queste si evince che la gestione del bosco ? una

materia in divenire: non solo, sarebbe utile dividere boschi di

pianura dagli altri, perch? anche la loro gestione dovrebbe

essere profondamente diversa” ha indicato Zannier.

Tra le pi? importanti novit? emerse dal convegno odierno, c’? la

conferma che la simbiosi tra un certo tipo di albero presente in

ecosistemi forestali e i funghi ectomicorrizici consente di

fissare l’anidride carbonica presente nell’aria per un valore sul

totale del 39%. Un dato importante da tenere conto per la

conservazione della diversit? forestale – abbandonata, ad esempio

in Austria per privilegiare la monocultura a fini speculativi –

di cui il Friuli Venezia Giulia ? ancora ricco.

