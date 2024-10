(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 MASE, BARBARO: IL GOVERNO È AL LAVORO PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO “30by30”

Oggi, alla Cop 16, in corso di svolgimento a Cali, in Colombia, durante la giornata conclusiva del Segmento di Alto Livello, il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica ha tenuto il discorso nazionale, durante la plenaria

“Siamo consapevoli della necessità di proteggere e ripristinare la diversità biologica, infatti, stiamo attuando il Quadro Globale per la Biodiversità attraverso l’adozione di una nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità. Sosteniamo fortemente l’obiettivo “30by30”: si tratta della conservazione e gestione efficace di almeno il 30% degli ecosistemi terrestri e delle acque interne e di almeno il 30% degli ecosistemi marini e costieri entro il 2030, attraverso reti di sistemi adeguatamente regolamentati di aree protette e altre misure di protezione. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Wwf, elaborati con le cifre fornite dalle Nazioni Unite, ad oggi nel mondo solo l’8,35% dei mari e il 17,5% delle terre emerse sono considerabili protetti. In Italia abbiamo percentuali più alte, il 22% del territorio terrestre e poco più del 15% di quello marino. La nostra intenzione è quella di raggiungere il 30% delle aree protette a terra e in mare, per garantire la loro gestione efficace e per migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. A tale scopo, l’Italia è fortemente impegnata nella protezione della biodiversità, come dimostra il costante impegno nella sottoscrizione di accordi di più varia natura, come quelli volti alla cooperazione, ad esempio nell’America Latina o nei piccoli Stati insulari ma non solo e l’intensa attività volta a favorire, a livello nazionale, le procedure di aumento delle aree marine protette e degli enti parco nazionali”.

Così Claudio Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica

