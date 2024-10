LATINA: INCONTRO CON UNINDUSTRIA SULLE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AEO

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 Latina, 30 ottobre 2024 – Sensibilizzare gli operatori economici del territorio sulle opportunità offerte dalla certificazione AEO: riduzione dei tempi e dei costi delle procedure doganali e uniformità nei controlli in ogni punto dell’Unione europea.

Con questa finalità e con l’obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento (cd. supply chain), l’Ufficio delle Dogane di Gaeta ha organizzato oggi a Latina, in collaborazione con Unindustria Latina, il seminario “Le semplificazioni doganali e relativi benefici: l’importanza dello status di AEO”.

Il seminario, ospitato dal Consorzio industriale del Lazio, ha approfondito il quadro normativo e le linee guida unionali alla base della certificazione di Operatore Economico Autorizzato.

Dopo i saluti istituzionali di Paolo Amoruso-Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta e di Lorenzo Civerchia-Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Latina, i relatori (Franchi, Bonadonna, Mastrantonio, Valleriani) hanno illustrato i vantaggi diretti ed indiretti derivanti dal riconoscimento dello status AEO e i requisiti e le condizioni necessarie per l’ottenimento della certificazione, le sue prospettive con la riforma doganale, le connessioni con gli altri istituti doganali.

Di particolare interesse è stata la trattazione, da parte di un’azienda del territorio, certificata AEO, del case history quale esempio concreto sull’esperienza maturata e sui miglioramenti riscontrati in termini di compliance e di snellimento e fluidità delle attività di interesse doganale.

L’incontro odierno si inserisce nella cornice del protocollo di intesa firmato nel 2023 fra la Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo e Unindustria, volto a facilitare le attività di formazione e informazione nei confronti delle imprese.