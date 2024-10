(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 Giustizia: Calderone, serve riordino disciplina intercettazioni “non rilevanti”

La disciplina delle intercettazioni “non rilevanti” necessita di un riordino non più procrastinabile. È necessario un immediato controllo giurisdizionale anche sulle conversazioni ritenute, prima facie, non rilevanti. Il cittadino indagato non può scoprire dopo essere stato arrestato che, magari, esistevano conversazioni a suo favore, anche decisive e ritenute non rilevanti, in prima battuta, in sala ascolti. È necessario un immediato intervento legislativo. Oggi abbiamo quindi oggi interrogato il Ministro Nordio per cominciare a discutere della riforma”.

Così in una nota Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera.

