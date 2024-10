Comunicato stampa – MASTER DI I E II LIVELLO IN PROJECT MANAGEMENT E POLITICHE PUBBLICHE. FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI E FUNZIONARI PUBBLICI

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

_______________________________________________________________________

*MASTER DI I E II LIVELLO IN PROJECT MANAGEMENT E POLITICHE PUBBLICHE.

FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI E FUNZIONARI PUBBLICI*

degli enti locali, ha annunciato l'apertura delle iscrizioni ai Master

universitari di I e II livello in Project Management e Politiche Pubbliche,

un’opportunità di formazione gratuita per amministratori e dipendenti degli

Enti Locali soci, mirata a sviluppare competenze avanzate nella gestione

pubblica. Questi percorsi formativi d’eccellenza, promossi in

collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,

rispondono alla crescente esigenza di qualificazione per affrontare con

efficacia le sfide amministrative contemporanee.

Due percorsi per una PA al passo con il cambiamento. Il Master di I

livello *PMPA

-* *Project Management della Pubblica Amministrazione*

*, *giunto con successo alla VII

edizione, è rivolto a chi aspira a guidare un’amministrazione capace di

fare la differenza, portando valore e concretezza. Come racconta uno degli

Alumni della prima edizione del Master: *“Siamo ambasciatori

dell’efficienza, costruiamo una PA orientata ai risultati.”*

Il Master di II livello *PMPP -* *Project Management e Politiche Pubbliche*

*, *alla prima edizione, risponde

all’esigenza di una formazione sempre più professionale e avanzata da parte

di amministratori e funzionari della PA. Questo nuovo percorso è dedicato

ai futuri manager della PA, con focus su governance e policy, l’open

government, la gestione strategica del territorio per un cambiamento

consapevole e partecipato.

Entrambi i Master rilasciano titoli validi ai fini concorsuali e

fondamentali per la qualificazione delle stazioni appaltanti, in linea con

il decreto 176/2024 e il Ccnl Funzioni Locali. È inclusa anche la

certificazione RUP Qualified Project Manager, riconosciuta da ACCREDIA.

