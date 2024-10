COMUNICATO STAMPA | Cartografia e IA nella ricerca didattica, se ne parla domani a Paestum

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 CARTOGRAFIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA RICERCA-DIDATTICA:

NUOVE FRONTIERE E SFIDE EPISTEMOLOGICHE

a cura del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno

con il patrocinio della Società Geografica Italiana

Paestum, Basilica Paleocristiana

31 Ottobre 2024, ore 15:00

INDIRIZZI DI SALUTO

Claudio Cerreti

Presidente della Società

Geografica Italiana

Riccardo Morri

Presidente dell’Associazione Italiana

degli Insegnanti di Geografia

Giuseppe Scanu

Presidente dell’Associazione

Italiana di Cartografia

Carla Masetti

Coordinatrice Nazionale del Centro Italiano

per gli Studi Storico-Geografici

Elena Dell’Agnese

Presidente dell’Associazione

dei Geografi Italiani

Andrea Cantile

Chair of the UNGEGN’s Romano-Hellenic

Division

MODERA

Andrea Manzi, Giornalista

PRESENTAZIONI

Maria Gemma Grillotti

Presidente Gruppo di ricerca

Interuniversitario GECOAGRI LANDITALY

Itinerario turistico alla scoperta delle acque

d’Italia: la valorizzazione della risorsa idrica

reatina attraverso la cartografia immersiva e

la realtà aumentata

Andrea Carraro

Gruppo Carraro

Pierluigi De Felice

Valerio Di Pasquale e Silvia Siniscalchi

Università di Salerno

Dal GeoAtlante Toponomastico delle carte

aragonesi agli iconemi della città di

Salerno attraverso la rigenerazione visuale di

una carta di Angelo Rocca (XVI secolo)

Quando l’intelligenza artificiale incrocia il territorio i risultati possono essere sorprendenti,

riportando a nuova vita le immagini di un passato sepolto dalla polvere del tempo.

È quanto si cerca di mostrare con due progetti di realtà aumentata e intelligenza artificiale

applicati alle testimonianze territoriali del passato.

Il primo progetto, relativo alla ricostruzione del paesaggio idrico nel Reatino, punta a

valorizzarne in chiave turistica la complessa realtà valliva. L’itinerario “phygital”, fisico e

digitale insieme, avvalendosi delle fonti geostoriche e delle nuove tecnologie, ne ricostruisce

le forme, facendo rivivere nello spazio e nel tempo il rapporto complesso tra l’uomo e

la risorsa idrica.

Il secondo progetto riguarda la presentazione di un GeoAtlante toponomastico “intelligente”,

capace di effettuare ricerche interrelate a partire dei nomi di luogo, e di un connesso

esperimento di ricostruzione di alcune zone della città di Salerno attraverso l’applicazione

dell’IA a una carta della città di fine ‘500, opera del frate agostiniano Angelo Rocca.

Il fil rouge della presentazione verte sul rapporto tra IA e fonti della geografia storica, per

evidenziare, allo stesso tempo, l’importanza del ruolo dell’intelligenza umana nel controllo

dei processi creativi, ma anche illusori, della sua “competitor”.

Si tratta di un’operazione in fase embrionale, fondata sulla possibilità di un nuovo approccio

scientifico con implicazioni epistemologiche ricche di potenzialità inesplorate. Allo stesso