[Comune Palermo] Approvazione variazione bilancio – Dichiarazione Rini

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 «La quarta variazione di bilancio, approvata oggi dal consiglio comunale,

prevede numerose e importanti misure per la città tra cui la copertura

integrale dei disallineamenti con le società partecipate. Si tratta di un

intervento voluto fortemente dall’assessore al Bilancio Brigida Alaimo,

contenuto in un atto di indirizzo, e che, grazie al senso di responsabilità

del consiglio comunale, è divenuto realtà. Si tratta di 26 milioni di euro,

tratti dall’avanzo di amministrazione, che serviranno a eliminare i

disallineamenti: 4 milioni per Amap, 2 per Amat, 0,8 per Amg e oltre 19 per

Rap. In questo modo si mettono in sicurezza le aziende e i conti del Comune

e si gettano le basi per un rilancio del sistema partecipate che passerà

anche dai nuovi contratti di servizio. Il gruppo di Fratelli d’Italia,

guidato dal capogruppo Giuseppe Milazzo, ha dimostrato responsabilità e

impegno durante i lavori d’aula».

Lo dichiara il consigliere Antonio Rini

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo