CLIMA, FONTANA (M5S): SE TEMA ARRIVA IN AULA È GRAZIE A NOI (2)

CLIMA, FONTANA (M5S): SE TEMA ARRIVA IN AULA È GRAZIE A NOI

Roma, 30 ott. – “Bene che la conferenza dei capigruppo alla Camera abbia calendarizzato la nostra mozione sulla 29a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dove chiediamo al governo impegni precisi per contrastare la crisi climatica ed ecosistemica in atto non le solite chiacchiere. La presidente Meloni nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu dello scorso 23 settembre ha riconosciuto il cambiamento climatico tra le maggiori sfide del nostro tempo e un fattore di rischio per la sicurezza internazionale. Bene che la pensi come noi. Ora però è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti”. Lo dichiara in una nota Ilaria Fontana, capogruppo M5S in Commissione Ambiente alla Camera e prima firmataria della mozione sulla COP29, in programma a Baku dall’11 al 22 novembre.

