BALNEARI, CASO (M5S): GOVERNO NON VUOLE EQUILIBRIO TRA CONCESSIONI E SPIAGGE LIBERE

ROMA, 30 OTT. – “L’esecutivo Meloni ha combinato solo disastri sulle concessioni demaniali. Quando si era avviato il percorso per scongiurare, con il governo precedente, la procedura d’infrazione europea, invece di fare i decreti attuativi il governo ha preferito prendere in giro gli imprenditori del settore con promesse irrealizzabili. Il resto della storia lo conosciamo, tra proroghe, proclami e decisioni che stanno bloccando il comparto e scontentando tutti. Con un Odg al dl infrazioni, abbiamo chiesto al governo di introdurre un concetto di adeguato equilibrio tra le aree demaniali date in concessione e quelle libere e libere attrezzate, di garantire varchi liberi per arrivare alla battigia e di tenere conto dell’impatto ambientale nei materiali usati. Hanno bocciato tutto e su tutta la linea: dei cittadini a Meloni e ai suoi sodali non importa nulla”. Così in una nota il deputato Antonio Caso.

