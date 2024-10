ASSOIMBALLAGGI A ECOMONDO: IL VALORE DELL’AMBIENTE NEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

ASSOIMBALLAGGI A ECOMONDO: IL VALORE DELL’AMBIENTE NEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO10:00 – 13:00. Sala Camelia, pad B6

Dal 5 all’8 novembre 2024, FederlegnoArredo

parteciperà per il secondo anno consecutivo a Ecomondo.

Tra i protagonisti, Assoimballaggi, che mercoledì 6 novembre ha organizzato il

convegno dal titolo: “Imballaggi in legno e sughero tra tradizione e

innovazione. Dalla materia prima alla riciclabilità e compostabilità”.

Il convegno

Il convegno offrirà un’analisi approfondita della

filiera del legno, dalla gestione sostenibile delle foreste alla riciclabilità

e compostabilità degli imballaggi. Verranno trattati temi centrali come lo

studio LCA su imballaggi industriali e casse pieghevoli, primo in Europa nel

suo genere, e le sfide poste dal nuovo Regolamento Europeo sugli imballaggi

(PPWR).

“Il nostro settore genera un fatturato di circa

2,5 miliardi di euro e impiega oltre 17.000 addetti. Le sfide future sono

legate alla riduzione degli impatti ambientali e sociali, in linea con le

aspettative del mercato. In questo contesto, il nostro settore può crescere e qualificarsi

ulteriormente, offrendo prodotti in legno che abbiano un valore aggiunto in

termini di sostenibilità logistica. Dobbiamo muoverci in questa direzione,

mantenendo sempre uno sguardo attento all’Europa” commenta Andrea

Attilio Gava, Presidente Assoimballaggi di FederlegnoArredo, che aprirà i

lavori con un intervento dedicato alla centralità della sostenibilità per il

comparto.

La Filiera degli Imballaggi in Legno

Gli imballaggi in legno sono realizzati con materiali naturali e

rinnovabili, che richiedono meno energia per la produzione rispetto ad altri

materiali. Il legno può essere riciclato in pannelli per l’arredo, garantendo

così un esempio virtuoso di economia circolare. Assoimballaggi è una delle

prime associazioni in Europa ad aver condotto uno studio LCA sugli imballaggi

industriali, imballaggio altamente strategico per la logistica italiana.Per ulteriori informazioni: QUI

il programma completo.____________________________________________________________________________________________

Programma del ConvegnoModeratore:Daniele Di Stefano,

EconomiaCircolare.com10:00 Introduzione: Andrea Gava,

Presidente Assoimballaggi/FederlegnoArredo

Prima Sessione: Nuovi modelli di sviluppo nel settore

Foresta Legno italiano10:15-10:30 Carlo Piemonte, Direttore Cluster Nazionale Italia Foresta

Legno10:30-11:00 La sostenibilità del legno.

Un’applicazione pratica: LCA imballaggi in legno e casse pieghevoli

Marco Togni e Giacomo Goli, Università di Firenze11:00-11:15 La certificazione PEFC:

garantire un approvvigionamento responsabile

Giovanni Tribbiani, PEFC Italia11:15-11:30 Certificazione FSC: gestione

forestale responsabile

Andres Ortolano Tobolacci, FSC Italia

Seconda Sessione: Riciclabilità e compostabilità degli

imballaggi in legno11:45-12:00 Il nuovo Regolamento Europeo

sugli imballaggi

Roberto Magnaghi, Erion Packaging12:00-12:15 Prove di compostabilità degli

imballaggi in legno e sughero

Jenny Campagnol, Consorzio Italiano Compostatori12:15-12:30 Progetto europeo EcoReFibre

Omar Degoli, FederlegnoArredo12:30-12:45 Innovazione per le aziende:

Focus PMI

Thomas Candeago, BDO

_______________________________

