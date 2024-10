05.11.2024 ore 18:30 Biblioteca dell’IIC Tirana – Virgjil Muçi: Presentazione dei libri tradotti in italiano

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

L’Istituto Italiano di Cultura è lieto di rinnovare la collaborazione con

Albania Letteraria nel presentare le traduzioni italiane dei romanzi di

Virgjil Muçi / Instituti Italian i Kulturës ka kënaqësinë të rinovojë

bashkëpunimin me Albania Letteraria, dueke prezantuar përkthimin në gjuhën

italiane të romaneve të autorit Virgjil Muçi

Fiabe albanesi, Besa Muci Editore, 2020

La vedova innamorata, Besa Muci, 2021

Streghe, Besa Muci Editore, 2023

La piramide degli spiriti, Besa Muci Editore, 2024

Biblioteca dell’IIC Tirana / Biblioteka e IIC Tiranë

Palazzo della Cultura – Piazza Skenderbej

Ingresso libero / Hyrja e lirë

Presenti: / Të pranishëm:

Virgjil Muçi, autore

Diana Çuli, scrittrice

Anna Lattanzi, Albania Letteraria

L’incontro vede protagonista uno degli autori più rappresentativi

dell’attuale panorama letterario albanese e si propone di condurre il

pubblico in un interessante e affascinante excursus in storie che rievocano

periodi cruciali e che hanno segnato la Storia dell’Albania. Virgjil Muçi

con la sua scrittura ricercata, narra delle inquietudini dell’animo umano a

immagine speculare del Paese delle Aquile, proiettato verso il futuro e

legato a quel filo indelebile che lo trascina nel passato.

Virgjil Muçi nasce in quel di Tirana nel 1956, dove segue studi letterari e

linguistici, conseguendo due lauree. Il suo amore per le lettere lo porta a

essere un autorevole traduttore, tanto che il suo impegno nella

trasposizione delle opere in lingua albanese, è oggi definito “encomiabile”.

Traducendo dall’inglese, dall’italiano, dal serbo e dallo spagnolo, Virgjil

Muçi ha portato in Albania autori del calibro di Susan Sontag, Astrid

Lindgren, Charles Bukowski, David Albahari, Robert Kagan, David Edgar,

Joseph Rothschild, E. B. White, Michael Crichton, Charles Dickens, Agatha

Christie, Thomas Friedman, Robert D. Kaplan, Ian Buruma, Ivo Andriq,

Miroslav Krleza, J. K. Rowling, Andrei Nikolaidis, Malorie Blackman e tanti

altri. Critico letterario e giornalista, firma articoli di cultura, politica

e società, pubblicati su importanti testate albanesi.

La sua carriera di scrittore inizia più di trent’anni fa. Il primo libro

d’autore è Zjarret e revoltës (I fuochi della rivolta) un romanzo per

ragazzi, dall’impronta storica, preceduto da due fiabe. Il genere fiabesco o

favolistico, come dir si voglia, costituisce il richiamo alla scrittura per

Virgjil Muçi ed è il suo “primo flirt con le lettere”, come egli stesso lo

definisce. Sono gli anni Ottanta quando, inaspettatamente, arriva nella vita

letteraria dell’autore un punto di svolta, che gli consente di virare la sua

penna in una direzione totalmente differente. La richiesta della casa

editrice Naim Frashëri (l’unica ai tempi del regime), di tradurre Assassinio

sull’Orient Express di Agatha Christie, apre ai suoi occhi una visione

diversa della scrittura. Decide così, di affrontare la stesura di un romanzo

con le caratteristiche vicine al thriller, anche se oggi possiamo definirla,

con certezza, una narrazione che si tinge di noir.

Takimi do të ketë si protagonist një prej autorëve më përfaqësues të

panoramës letrare aktuale shqiptare dhe synon të udhëheqë publikun në një

ekskursus interesant dhe magjepsës në histori që kujtojnë periudha

vendimtare, të cilat kanë shënuar historinë e Shqipërisë. Virgjil Muçi me

shkrimin e tij të rafinuar, rrëfen ankthet e shpirtit njerëzor në Vendin e

Shqiponjave, të projektuar drejt së ardhmes dhe të lidhur me atë fill të

pëhershëm që e tërheq tek e shkuara.

Virgjil Muçi lindi në Tiranë në vitin 1956, ku ndoqi studimet letrare e

gjuhësore, duke marrë dy diploma. Dashuria për letrat e bën atë të jetë një

përkthyes me prestigj, aq sa angazhimi i tij për transpozimin e veprave në

gjuhën shqipe cilësohet sot si i “mjaft i vyer”.

Duke përkthyer nga anglishtja, italishtja, serbishtja dhe spanjishtja,

Virgjil Muçi ka sjellë në Shqipëri autorë të kalibrit të Susan Sontag,

Astrid Lindgren, Charles Bukowski, David Albahari, Robert Kagan, David

Edgar, Joseph Rothschild, E. B. White, Michael Crichton, Charles Dickens,

Agatha Christie, Thomas Friedman, Robert D. Kaplan, Ian Buruma, Ivo Andriq,

Miroslav Krleza, J. K. Rowling, Andrei Nikolaidis, Malorie Blackman e shumë

të tjerë. Kritik letrar dhe gazetar, ai shkruan artikuj për kulturën,

politikën dhe shoqërinë, botuar në gazeta të rëndësishme shqiptare.

Karriera e tij si shkrimtar zuri fill mbi tridhjetë vjet më parë. Libri i

parë i autorit është Zjarret e revoltës, një roman për fëmijë, me një gjurmë

historike, i paraprirë nga dy përralla. Zhanri i përrallës apo i fabulës,

përbën thirrjen për të shkruar për Virgjil Muçin dhe është “flirti i tij i

parë me letrat”, siç e përkufizon ai vetë. Ishin vitet 1980 kur, papritur,

në jetën letrare të autorit erdhi një pikë kthese, e cila e lejoi ta kthente

penën në një drejtim krejtësisht tjetër. Kërkesa nga shtëpia botuese Naim

Frashëri (e vetmja në kohën e regjimit) për të përkthyer Vrasje në Orient

Express të autores Agatha Christie, i hapi një tjetër vizion të shkruari.

Kështu ai vendosi të trajtojë shkrimin e një romani me karakteristika të

përafërta me një thriller, edhe nëse sot mund ta përkufizojmë me siguri, si

një rrëfim të ngjyrosur me nota noir.

