Carne coltivata, Calandrini (FdI): "opposizione vuole condannare eccellenze italiane e minare salute cittadini"

“L’opposizione sta tentando di mettere in discussione un provvedimento fondamentale per la tutela del nostro patrimonio alimentare e per la sicurezza dei consumatori italiani. La legge che vieta la produzione e la commercializzazione di carne artificiale nel nostro Paese rappresenta un atto di responsabilità verso i cittadini e un impegno per preservare il legame tra agricoltura, allevamento e tradizione culinaria italiana. Come evidenziato da un’indagine di Coldiretti, ben il 74 per cento degli italiani si oppone al cibo artificiale, diffidando di prodotti di laboratorio di cui non si conoscono gli effetti a lungo termine sulla salute. Proseguiremo quindi a difendere questa norma come un segnale di rispetto verso la volontà popolare e gli interessi nazionali, in un momento in cui è essenziale proteggere le eccellenze italiane dall’assalto di interessi esterni e di chi non guarda al bene del Paese”.

Così in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio

