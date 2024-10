(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 NOTA FARNESINA – Partecipazione del Ministro Tajani alle consultazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede con il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, Mons. Paul Richard Gallagher

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha presieduto oggi alla Farnesina le periodiche consultazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede, insieme al Segretario per i Rapporti con gli Stati Mons. Paul Richard Gallagher.

“Le consultazioni con la Santa Sede sono un momento molto importante di confronto, ma lo sono ancora di più nell’attuale contesto internazionale” ha indicato il Ministro.

Tajani e Gallagher hanno discusso dei principali temi di politica internazionale. “Condividiamo con la Santa Sede l’urgenza per un cessate il fuoco in Libano e a Gaza” ha sottolineato il Ministro, ricordando la sua recente missione in Israele e Palestina. “L’Italia è in prima linea per dare massima assistenza alle popolazioni in quella regione. Ho illustrato al Mons. Gallagher i risultati della Conferenza umanitaria con cui ho voluto aprire il G7 Sviluppo di Pescara, che ha permesso di portare in una stessa riunione Israele, Libano e Palestina”. Tajani ha poi ricordato la consegna al Programma Alimentare Mondiale (PAM) del primo dei 15 camion donati dall’Italia nell’ambito dell’iniziativa “Food for Gaza avvenuta a Genova venerdì scorso, e l’ingresso nella Striscia di oltre 47 tonnellate di aiuti. Il Ministro ha quindi evidenziato la forte attenzione italiana alla tutela delle minoranze religiose nel mondo, soprattutto in teatri di crisi come il Libano e la Siria.

Sulla guerra in Ucraina, il Ministro ha confermato il sostegno italiano all’impegno della Santa Sede per il processo di rimpatrio dei minori sottratti e lo scambio dei prigionieri in Ucraina. “Dobbiamo proseguire nel sostegno a Kiev per arrivare ad una pace giusta e duratura, con il coinvolgimento di tutti gli attori globali”, ha dichiarato Tajani.

Nei colloqui, il Vice Premier ha quindi confermato la priorità che riveste l’Africa per il Governo italiano. “L’Africa è al centro della nostra Presidenza G7. Nel corso della riunione di Pescara abbiamo discusso delle priorità per affrontare i bisogni del continente africano, identificando importanti sinergie con il Piano Mattei” ha evidenziato il Ministro. In tale contesto, Tajani ha ricordato l’incontro promosso alla Ministeriale G7 Sviluppo sul ruolo dei missionari in Africa, voluto per promuovere un approccio di sistema che, assieme alla società civile, permetta di sviluppare partenariati paritari e reciprocamente vantaggiosi con i Paesi africani.

In vista dell’imminente Giubileo, il Vice Presidente ha indicato che “siamo molto soddisfatti dell’intesa per la gestione dei visiti per i pellegrini. Un risultato che permetterà di semplificare le procedure di richiesta d’ingresso per chi vorrà venire in Italia, garantendo un elevato livello di sicurezza”.