Matteo Salvini in Umbria martedì 29 e mercoledì 30 ottobre: tappa a Orvieto, Narni, Terni e Piastra Logistica

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

Il Ministro Matteo Salvini torna in Umbria: domani, martedì 29 ottobre, alle 16 a Orvieto sarà in visita ad alcune aziende e realtà economiche del territorio, mentre alle 20.30 a Narni sarà a cena presso l’Agriturismo Tenuta Filippi (Strada di Marrano 5, 05035 Narni) con cittadini, sostenitori e simpatizzanti per confrontarsi sui temi centrali della campagna elettorale. Parteciperanno l’On. Marchetti, la Presidente della Regione Donatella Tesei, i candidati Lega alle elezioni regionali.

Mercoledì 30 alle ore 9.30 Matteo Salvini incontrerà i cittadini a Terni presso il Bar Ramozzi (Largo Volfango Frankl, 23), a seguire dalle ore 10 si sposterà al mercato al Foro Boario per incontrare commercianti e cittadini per discutere delle problematiche locali.

“La mattinata si concluderà con la visita alla Piastra Logistica intermodale Terni-Narni – spiega il Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti – che per anni, a causa dell’incapacità della sinistra, è stata una cattedrale nel deserto, ma che ora, grazie alla determinazione della Lega e agli investimenti messi in campo dalla Giunta Tesei, vedrà finalmente la realizzazione dell’allaccio ferroviario e potrà così servire le acciaierie, ma anche favorire tutte le altre industrie del bacino ternano-narnese. Non sarà l’unica visita in programma, il Ministro Salvini tornerà presto in Umbria”.