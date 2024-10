INTEGRAZIONE COMUNICATO STAMPA – Eventi a Figline e Incisa: ecco il programma fino al 5 novembre

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

interverranno l’*assessore al Sociale, Federico Cecoro, e il sindaco

Valerio Pianigiani. *

———- Comunicato stampa ———

*Eventi a Figline e Incisa: ecco il programma fino al 5 novembre*

*Numerosi appuntamenti a partire da oggi fino a martedì prossimo tra

convegni, incontri, mostre fotografiche, volontariato e le iniziative per i

bambini per la notte di Halloween*

Settimana con tante iniziative tra Figline e Incisa, organizzate dal Comune

o realizzate da varie realtà del territorio, con il suo patrocinio.

*Lunedì 28 ottobre,* alle ore 17,30, la seconda giornata del Serristori Day

con un incontro pubblico a Palazzo Pretorio sul tema *”Il Serristori e la

sanità nel Valdarno Fiorentino: uno sguardo al futuro”* a cui

parteciperanno:* Simone Bezzini*, assessore regionale alla sanità; *Elettra

Pellegrino, Martina Chellini* e *Francesco Napolitano* per l’Azienda Usl

Toscana centro; e *Simone Naldoni*, direttore della Società della Salute

Fiorentina Sud Est. L’incontro pubblico verrà preceduto dai saluti di *Mario

Bonaccini,* presidente Calcit e dall’intervento di* Valerio Pianigiani*,

sindaco di Figline e Incisa Valdarno.

*Martedì 29 ottobre*, alle ore 16, all’interno della rassegna *“Aspettando

Autumnia”*, si tiene il convegno *“Il valore dell’agricoltura come presidio

del territorio”* presso la Sala Consiliare del Municipio di Figline in

Figline e Incisa Valdarno; al termine verrà offerto un agri-aperitivo di

prodotti di filiera corta a cura de ‘La Spesa in Campagna Toscana Centro’.

*Ingresso libero* fino a esaurimento posti.

Continua la *mostra “India: un mondo a colori” di Antonella Tomassi *a cura

del Circolo Fotografico Arno. È aperta fino al 26 novembre il martedì e

giovedì dalle ore 15 alle ore 17, e il venerdì dalle 21 alle 23, presso la

Galleria FIAF del Circolo Fotografico Arno in via Roma, 2 a Figline*. *Per

patrocinato dal Comune].

*Mercoledì 30 ottobre*, alle *ore 17*, presso il *Palazzo Pretorio di

Figline e Incisa Valdarno*, l’organizzazione di volontariato Cesvot

organizza un incontro della loro rassegna *“Cesvot vicino a te”*, con

associazioni ed enti locali sul territorio della Toscana. Gli incontri,

aperti a *enti del terzo settore, cittadini e volontari*, sono

un’opportunità per conoscere i *servizi gratuiti* che Cesvot offre e le

iniziative a sostegno del volontariato e del terzo settore toscano. Agli

incontri sarà presente* Marco Esposito*, presidente Delegazione Cesvot di

Firenze. Interverranno l’*assessore al Sociale, Federico Cecoro, e il

sindaco Valerio Pianigiani* [evento patrocinato dal Comune].

*Giovedì 31 ottobre*, alle *ore 16*, i bambini possono festeggiare

Halloween in *Piazza Marsilio Ficino a Figline*. *Musica, pane e nutella*

saranno gli strumenti principali per far divertire bambini e adulti.

Conduce Massi Fruchi. Evento a cura di Pro Loco Marsilio Ficino, con la

collaborazione de L’Orto di Martina e Panificio “Noferi Stefano” [evento

patrocinato dal Comune].

Alle *ore 21.30* di giovedì 31 ottobre altro appuntamento con Halloween

presso *Casa Petrarca, in Piazza Benassai ad Incisa*. L’intrattenimento,

per grandi e piccoli, vedrà numerose occasioni di divertimento tra il

concorso “Arte da paura!”*, *quello per la maschera più “mostruosa” e il

gioco della spada laser. A cura di Pro Loco “Aldo Caselli” [evento

patrocinato dal Comune].

*Da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre*, all’interno delle iniziative

di “Aspettando Autumnia”, alla Palagina si tiene la *“Festa della Zucca”*

per bambini dai due anni in su (con accompagnatore). Si tratta di una

caccia al tesoro, con visita agli animali e ricerca delle zucche nel

vigneto, da colorare e da portare a casa. *Necessaria la prenotazione* sul sito

web della Palagina

*Martedì 5 novembre, alle 9,30*, l’appuntamento all’Istituto Vasari per un

incontro incentrato su attività agricola, piccoli allevamenti e, in

particolare, su quello del pollo del Valdarno. *”La progettazione di

sistemi di allevamento estensivi e benessere animale: le opportunità

dell’allevamento avicolo*” fa parte della rassegna di eventi “Aspettando

Autumnia” ed è a cura di ANCI, Comune FIV e Istituto Statale d’Istruzione

Superiore “Giorgio Vasari”. *Ingresso libero*, fino ad esaurimento posti.

