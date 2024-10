(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

Roma. Diritti. Cicculli-Converti: “Lavoriamo ancora per un Cav in sesto municipio”

Roma, 28 ottobre 2024 – “Prosegue il nostro impegno per rafforzare la rete antiviolenza nella Capitale. Dopo il bando per il servizio nel Municipio XI, lavoriamo per l’apertura di un Cav nel VI, territorio municipale privo di un centro antiviolenza.

Per questo motivo, abbiamo convocato oggi in maniera congiunta le commissioni capitoline Pari Opportunità e Politiche sociali, invitato i direttori dei Dipartimenti competenti di Roma Capitale e l’assessora alle Pari opportunità ed edilizia scolastica del municipio VI. Tema è avere un aggiornamento sui lavori nella struttura che dovrà accogliere gli spazi del nuovo presidio.

Il contrasto alla violenza di genere è un obiettivo prioritario della nostra amministrazione. Il lavoro di oggi segue alla mozione che abbiamo presentato in Aula Giulio Cesare nel giugno 2023 per chiedere l’attivazione di un percorso in tale direzione. Cosa tanto più preziosa alla luce delle cronache odierne, che registrano il ruolo importante svolto da questi presidi nel supportare e accogliere chi alla violenza deve sottrarsi”.

Così in una nota, Michela Cicculli e Nella Converti, Presidenti rispettivamente delle Commissioni Pari Opportunità e Politiche sociali di Roma Capitale.