(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 Comunicato stampa Azienda speciale Centro Italia

*Imprenditore/imprenditrice agricolo/a professionale, *

*al via le iscrizioni al nuovo corso*

*Organizzato dall’Azienda speciale Centro Italia, partirà il prossimo 2

dicembre e si concluderà il 12 marzo, con esame finale il 18 marzo 2025.

Termine per le iscrizioni il prossimo 5 novembre.*

28/10/2024 – Sarà avviato il prossimo 2 dicembre, presso la sede di Viterbo

(Viale Trieste, 127) con lezioni in parte in presenza ed in parte online,

il nuovo corso per Imprenditore/imprenditrice agricolo/a professionale

(IAP) organizzato dall’Azienda speciale Centro Italia, con termine previsto

per il 12 marzo 2025 ed esame finale programmato per il 18 marzo 2025.

Il corso, che sarà avviato al raggiungimento di un numero congruo di

partecipanti, è riconosciuto ed autorizzato dalla Regione Lazio ed è valido

per l’acquisizione del requisito formativo di Imprenditore Agricolo

professionale (IAP).

La durata delle lezioni è di 150 ore e la frequenza minima richiesta per

accedere all’esame finale è dell’80% delle ore complessive del corso.

Il corso è valido anche per quanti intendano accedere ai benefici del PSR

Lazio, laddove la qualifica venga richiesta dalle singole Misure.

Le lezioni si svolgeranno in modalità mista, in parte in presenza in aula

ed in parte on line attraverso l’uso della piattaforma Zoom. A

completamento della formazione sono previste visite di istruzione presso

aziende del territorio.

Il calendario provvisorio (quello definitivo verrà pubblicato prima

dell’inizio del corso) prevede le lezioni nei seguenti giornate ed orari:

Lunedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00,

Mercoledì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00,

Giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

Dal 20 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 è prevista una pausa per le feste

natalizie.

Gli interessati possono inviare il modulo di iscrizione compilato

disponibile al link https://www.aziendacentroitalia.it/corsi-iap-2024/

2024.

La quota di iscrizione al corso di € 590,00 (in esenzione di IVA), da

pagare tramite bonifico e sarà richiesta al momento della conferma da parte

degli uffici.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare: 0761.234270-520, e-mail

CENTRO ITALIA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI –

VITERBO