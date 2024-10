28/10/2024 ALLA PRESENZA DEL VICESINDACO SERENA TONEL SONO STATE RICONSEGNATE LE CHIAVI DELLA LIBRERIA ANTIQUARIA “UMBERTO SABA” ALLA FAMIGLIA CERNE, DOPO I LAVORI DI RESTAURO

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

28/10/2024

ALLA PRESENZA DEL VICESINDACO SERENA TONEL SONO STATE

RICONSEGNATE

CHIAVI

DELLA

LIBRERIA

ANTIQUARIA

“UMBERTO SABA” ALLA FAMIGLIA CERNE, DOPO I LAVORI DI

RESTAURO

Questa mattina (28 ottobre) alla presenza del vicesindaco, Serena Tonel,

dell’assessore comunale alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi,

del presidente del Consiglio regionale FVG, Mauro Bordin, del presidente della

Comunità Ebraica di Trieste, Alessandro Salonicchio, della famiglia Cerne e di

numerose autorità civili, si è svolta, a conclusione del restauro dello storico “antro

oscuro”. la cerimonia di consegna delle chiavi della libreria antiquaria “Umberto

Saba”, di via S. Nicolò, alla famiglia Cerne.

“Quando si parla di restituzione della libreria antiquaria “Umberto Saba” alla città,

parliamo di un valore materiale ma anche di un valore immateriale che la Comunità

ebraica ha saputo conservare. Va dato atto a Mario Cerne e alla sua famiglia di essere

riusciti a conservare fino ai giorni nostri la libreria. La libreria è testimonianza, è

letteratura ma è soprattutto un luogo che riporta alla memoria eventi tragici che la

nostra città ha vissuto nel ‘900”, ha esordito il vicesindaco, Serena Tonel.

“Vorrei ringraziare il ruolo che hanno avuto i volontari nell’aiutare a conservare

volume per volume e traslare tutto il materiale in attesa dei lavori di restauro. Un

ringraziamento a Paolo Volli, responsabile del patrimonio immobiliare della

Comunità Ebraica di Trieste e a tutti coloro che hanno contribuito anche

economicamente all’operazione”, ha detto il Vicesindaco.

“ A voi tutti – ha concluso Serena Tonel – va la riconoscenza di tutta la città,

perché la libreria Saba è uno dei quei luoghi che testimoniano come Trieste sia un

luogo d’ispirazione letteraria. Il lavoro svolto è stato veramente imponente,

preservando con cura ogni elemento storico e ogni volume, dopo essere stato

catalogato, alla fine del restauro è stato riposizionato nel suo scaffale originario,

preservando l’integrità di questo inestimabile patrimonio”.

La consegna delle chiavi ha rappresentato un momento di particolare commozione

a pochi mesi dalla scomparsa di Mario Cerne, mancato a gennaio 2024, che ha

dedicato la propria vita a preservare e valorizzare la memoria di Saba, accogliendo

ogni visitatore con storie e aneddoti che hanno contribuito a rendere la libreria

un’istituzione.

