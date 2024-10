Re: LE TRADIZIONI DELLA CUCINA DI FERRARA IN ONDA OGGI SU LINEA VERDE. SU RAI 1 DA ARQUÀ PETRARCA LA RICETTA PER IL PASTICCIO FERRARESE

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

Il giorno dom 27 ott 2024 alle ore 11:09 Rinasce, Ferrara LE TRADIZIONI DELLA CUCINA DI FERRARA IN ONDA OGGI SU LINEA VERDE. SU RAI

> 1 DA ARQUÀ PETRARCA LA RICETTA PER IL PASTICCIO FERRARESE

> Ferrara, 27 ott – Un po’ di Ferrara va in onda oggi su Rai 1, con Linea

> Verde a partire dalle ore 12.20. Il programma televisivo della domenica

> italiana sarà a Arquà Petrarca, in occasione dell’anniversario della morte

> del sommo poeta che lì abitò negli ultimi anni della sua vita.

> Tra gli scorci più belli del borgo veneto, il conduttore di Linea Verde

> Peppone Calabrese ha coinvolto alcuni ristoratori, ognuno dei quali ha

> presentato un piatto.

> Tra loro c’è anche Sonia Marchi, che per tanti anni ha lavorato a Ferrara

> e che da qualche anno si è trasferita nella cittadina del Padovano dove ha

> aperto una sua attività. Proprio per il suo stretto legame con la città

> estense, presenterà per l’occasione il pasticcio di maccheroni alla

> ferrarese.

> “Ho lavorato per molto tempo da Orsatti in via Cortevecchia e ho poi

> aperto le mie attività in via Comacchio a Ferrara e una gelateria a

> Copparo. Ora da Arquà porto avanti la tradizione ferrarese. Anche per

> questo ho scelto di presentare un piatto della cucina estense, per far

> conoscere Ferrara a chi ci segue da tutta Italia”, commenta Sonia Marchi.

> Una volta andato in onda il programma manderemo immagini.

> Nel frattempo, immagini di copertura, foto di Pierluigi Benini

