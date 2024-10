(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

Forza italia: Battilocchio (FI): cresce entusiasmo attorno a Tajani e Fi

“Da Palermo ripartiamo carichi di entusiasmo e con tante idee e proposte arrivare da questa splendida due-giorni di incontro e confronto della squadra azzurra che, con la guida del Segretario Antonio Tajani, è pronta alle sfide del futuro. Siamo un Partito aperto, inclusivo, dialogante che ha l’ambizione, per dirla con le parole di un noto cantautore siciliano, di diventare il “centro di gravità permanente” della politica italiana : porte aperte a tutti coloro che con noi vogliono condividere il percorso e il progetto politico, nel rispetto delle regole e della meravigliosa comunità azzurra che da anni ci mette il cuore e la passione. Al fianco di Antonio Tajani e con il sole in tasca, come ci ha insegnato Silvio Berlusconi. Avanti “ ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e responsabile del settore elettorale del movimento azzurro, a Palermo per la convention di Forza Italia “Al centro del Meditterraneo”.

