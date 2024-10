comunicato – MALTEMPO IN PIEMONTE: L’AGGIORNAMENTO DELLE ORE 14

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

Torino, 27 ottobre 2024

MALTEMPO IN PIEMONTE: L’AGGIORNAMENTO DELLE ORE 14

In Piemonte è ancora allerta arancione per deflussi lungo le aste di Belbo e Bormida, gialla sul resto del territorio per rischio idrogeologico: è quanto disposto dal Centro funzionale di Arpa Piemonte per la giornata di oggi, caratterizzata fino a metà pomeriggio piogge e rovesci sparsi, localmente più intensi al confine con la Liguria di centro-ponente, in successiva attenuazione ed in generale esaurimento entro sera.

Da domani si avranno condizioni meteo più stabili che favoriranno la formazione di foschie e nebbie anche fitte sulle pianure.

Dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte, che chiuderà alle ore 24, si comunica che:

– dai volontari che stanno monitorando la situazione sul territorio non giungono segnalazioni di particolari criticità;

– iniziano ad arrivare le comunicazioni di chiusura dai 96 centri operativi comunali aperti da ieri, mentre sono ancora attivi 13 centri operativi misti nelle province di Alessandria e Asti.

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport