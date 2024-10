Aun 27 ott. 024 (pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 Direttore responsabile: Ida Gentile

ANNO 45 – N. 210 Domenica 27 ottobre 2024

(agenzia umbria notizie)

Asterviab 32

La ciclopedonale fra Narni e Terni rappresenta un tratto fondamentale

per potenziare il percorso slow Assisi-Roma in vista del Giubileo e

delle celebrazioni del 2026 per gli 800 anni dalla morte di San

Francesco

(aun) – Perugia, 27 ott. 024 – Il taglio del nastro della pista

ciclopedonale Narni-Terni rappresenta un’ulteriore risorsa per il

territorio della provincia, offrendo ai ternani, ai narnesi, nonché

ai turisti, la possibilità di prendere la propria bicicletta e

raggiungere le due città attraverso un suggestivo percorso attraverso

la natura.

La pista si sviluppa per 15 chilometri circa, con un lavoro durato

a lungo, perché i progettisti hanno dovuto affrontare diversi

problemi, tra cui il finanziamento insufficiente rispetto alla

lunghezza del percorso, con i 450mila euro che mancavano che sono

stati finanziati dalla regione circa un anno fa. L’iter è stato

seguito per conto della regione dall’Assessorato alle Infrastrutture,

in particolare dalla sezione “Infrastrutture per la mobilità

ecologica”, reperendo anche i fondi indispensabili per portare a

compimento un’opera strategica per la rete che collega la Via

dell’Acqua da Assisi a Roma

Il programma di ultimazione della ciclovia del Nera procede così

verso il suo completamento: oltre al tratto Sant’Anatolia di Narco-

Marmore, sta progredendo l’intervento per la realizzazione della

pista ciclabile da Vocabolo Staino alla cascata delle Marmore, che

collegherà Terni con questo importante attrattore turistico.

L’Umbria rilancia ancora una volta la sua centralità nel settore

del cosiddetto “turismo lento”, con questo percorso che costituisce

uno degli assi principali della rete ciclabile regionale, attraverso

la quale si sviluppano sia il cammino della Via di Francesco La

Verna-Assisi-Roma, che la Via dell’Acqua da Assisi a Roma. Itinerari

che saranno strategici per portare pellegrini e turisti nella nostra

regione in occasione del Giubileo 2025 e delle celebrazioni previste

nel 2026 per gli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Red/nnn