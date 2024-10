NOTA FARNESINA – FARNESINA, SS TRIPODI IN CILE INCONTRA AUTORITÀ GOVERNATIVE, IMPRENDITORI E COLLETTIVITÀ ITALIANA.

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, dopo la partecipazione al G20 di Brasilia, è da ieri in missione in Cile. Al centro dell’agenda gli stretti legami bilaterali e le ulteriori prospettive di reciproca collaborazione.

Il Sottosegretario ha avuto proficui bilaterali con l’omologa agli Affari Esteri, Gloria De la Fuente e con la Sottosegretaria alla Giustizia Maria Ester Torres Hidalgo. Tra i temi trattati, oltre alle relazioni politiche e commerciali, i focus su: cooperazione in ambito culturale, scientifico, universitario e diplomazia giuridica. Sono state inoltre approfondite le eccellenti collaborazioni tra i due Paesi sia nella lotta al crimine organizzato, con il Programma Falcone-Borsellino, sia tra Carabinieri e Carabineros cileni in diversi settori, inclusa la formazione.

Il Sottosegretario è stata successivamente ricevuta dalla Presidente del Tribunale Costituzionale, Daniela Marzi Muñoz. Inoltre, nel quadro della diplomazia della crescita promossa dalla Farnesina a sostegno delle imprese italiane, Tripodi ha inaugurato il Seminario “Investire in Cile”, organizzato da ICE e Camera di Commercio. A margine ha avuto una colazione di lavoro con esponenti del mondo imprenditoriale italo-cileno e della collettività italiana. “Sono particolarmente soddisfatta dell’intensa missione”, ha dichiarato il Sottosegretario prima di partire alla volta di Asunción in Paraguay. “Il Cile è un importantissimo attore regionale intriso di italianità ad ogni livello. Ci avviamo alle prossime consultazioni politiche bilaterali, previste nel primo semestre 2025, in un clima di ritrovato slancio che costituisce un seme prezioso per il futuro”.