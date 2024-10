(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

INSULARITA', CAPPELLACCI(FI): SARDEGNA E SICILIA PROTAGONISTE SU SCENARIO MEDITERRANEO

PALERMO, 26 OTTOBRE 2024 . “Le isole saranno protagoniste sul futuro scenario del Mediterraneo”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento Insularità di Forza Italia, che questo pomeriggio ha coordinato il panel dedicato all’insularità dell’evento nazionale promosso a Palermo dal partito azzurro. Il dibattito ha visto gli interventi di Tullio Ferrante (Sottosegretario MIT), Marco Falcone (Europarlamentare), Daniela Ternullo (Senatrice), Tommaso Antonino Calderone (Pres. Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità), Francesco Cannizzaro (Segr. Regionale Calabria FI), Dario Lo Bosco (Presidente di Rete Ferroviaria Italiana) e Carlo Borgomeo (Pres. Assaeroporti). “Seguendo l’invito del nostro Presidente Tajani, dobbiamo essere capaci di guardare lontano. Nel 2025, secondo le stime ONU, la popolazione dell’Africa arriverà a 2 miliardi e mezzo e, se guardiamo al PIL, vedremo che molti di questi Paesi arriveranno in cima alla classifica mondiale. Dobbiamo pensare quest’area geografica come un contesto di opportunità, che vedrà le nostre isole diventare la locomotiva del Paese. Il nostro Governo già con il Piano ‘Mattei’ ha intrapreso la strada giusta e Forza Italia intende continuare ad essere artefice di questo percorso. Nella scorsa Legislatura, grazie all’intervento del nostro partito, è stata approvata la proposta di iniziativa popolare che riconosce l’insularità in Costituzione. Ora lavoriamo affinché i principi siano tradotti in azioni conseguenti sul piano delle infrastrutture, delle risorse, della fiscalità, dei trasporti. Lo facciamo con le azioni del Governo, illustrate dal Sottosegretario Ferrate, e con l’opera dei nostri parlamentari nazionali ed europei. Grazie al Presidente della Commissione Bicamerale Calderone, è pronta una proposta di legge che interviene proprio su questi aspetti, che tende ad assicurare maggiori e stabili risorse agli interventi per la perequazione degli svantaggi. Analogo è l’impegno profuso dai nostri deputati europei a Bruxelles, con in testa il nostro Marco Falcone. Lavoriamo ad un futuro che valorizzi le potenzialità dei territori insulari, che hanno uno straordinario patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico e un grande capitale umano. Vogliamo essere sempre isolani, orgogliosi di esserlo – ha concluso Cappellacci-, ma isolati mai più”.

