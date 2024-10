Il 31 ottobre in biblioteca ad Albinea torneranno le Storie da brivido

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

Oggetto: comunicato stampa

In biblioteca tornano le storie da brivido

Appuntamento il 31 ottobre alle ore 18

ALBINEA (26 ottobre 2024) – Halloween si avvicina e con essa arriva anche il

piacere di ascoltare storie e racconti che mettono i brividi e che fanno paura.

Ancor meglio se ad ascoltare si è in gruppo e se a leggerle sono persone che

sanno interpretare le storie.

Ecco allora che, alle ore 18 del 31 ottobre, tornerà “Brrrr che paura” a cura di

Chiara Catellani e Patrizia Mattioli, per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni, in

biblioteca.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria scrivendo a

Marco Barbieri