FESTA DEL CINEMA DI ROMA – LA CONDUTTRICE PAMELA D’AMICO DEBUTTA CON “THE OPERA! ARIE PER UN’ECLISSI”

Roma, 26 ottobre 2024

Pamela D’Amico, nota conduttrice radiofonica e artista musicale, fa il suo ingresso nel mondo del

cinema con il film “The Opera! Arie per un’eclissi”, diretto dai registi Davide Livermore e Paolo

Gep Cucco. La pellicola, un’opera-musical che reinterpreta il mito di Orfeo ed Euridice nella

contemporaneità, è stata presentata venerdì 25 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, attirando

grande attenzione da parte del pubblico e della critica. Il film, prodotto da Showlab con Rai

Cinema, in collaborazione con Dolce&Gabbana (che ha realizzato anche i costumi) e Digilife

Movie, sarà in sala a gennaio 2025 con Adler Entertainment.

Per Pamela D’Amico, che ricopre un ruolo da attrice cantante, si tratta di un importante momento

nel suo percorso professionale. “Una grande emozione lavorare in un set cinematografico

internazionale per mio battesimo nel mondo del cinema”, ha detto l’artista, “Con la straordinaria

regia di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, mi sono trovata a mio agio nel ruolo di attrice

cantante con una grande sinergia con tutto il cast e la produzione, e la presenza di due grandi attori

come Caterina Murino e Vincent Cassel. Tanto impegno e tanti sacrifici, gioie e dolori, e sono

felice di aver realizzato questo grande sogno nel cassetto che avevo fin da bambina”. Pamela ha

ricordato anche il suo legame con l’attrice Monica Scattini, che in passato la spronò a esplorare

anche il mondo del cinema. “Nei miei esordi a Roma sono stata ospite di Monica Scattini, la grande

attrice italiana, ed è con lei che ho conosciuto il mondo del cinema”, ha raccontato D’Amico,

commossa.

Il cast Il film vanta un cast internazionale composto da talenti quali Valentino Buzza, Mariam

Battistelli, Vincent Cassel, Fanny Ardant, Caterina Murino, Erwin Schrott, Rossy De Palma, Angela

Finocchiaro, Linda Gennari, Charlotte Gentile e Sergio Bernal. “The Opera! Arie per un’eclissi” è

un’esperienza visiva e musicale unica, destinata a lasciare un’impronta profonda nel panorama

cinematografico. Uno sparo improvviso infrange i sogni d’amore di Orfeo ed Euridice nel giorno

delle loro nozze. L’anima di Euridice viene rapita da Plutone e portata negli inferi, lasciando Orfeo

nella disperazione.

Gli impegni per Pamela D’Amico proseguono in radio. Su Rai Isoradio ha preso il via la nuova

stagione di “Pamela Viaggia in Latin”, il programma dedicato alla musica latino-americana e

iberica, e che nelle prossime settimane ospiterà Toquinho, mentre su Radio 1 Rai la D’Amico

tornerà con “La notte di Radio 1”.