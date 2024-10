Diritti, Pacifico: “bene entusiasmo Pascale, l’assenza di un partito che si occupi dei diritti in Italia è un vuoto democratico.”

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa.

26 ottobre 2024

Diritti, Marinella Pacifico: “bene entusiasmo Pascale, l’assenza di un partito che si occupi dei diritti in Italia è un vuoto democratico”

È possibile, anzi, “è fondamentale fare battaglie politiche anche al di fuori dei partiti tradizionali. Negli ultimi anni, assistiamo a un crescente disincanto verso i partiti politici e a una rinnovata voglia di partecipazione diretta alla vita pubblica”, afferma l’ex Senatrice Marinella Pacifico evidenziando come ciò è dovuto al fatto che oltre la metà degli italiani non va a votare perché non si riconosce in nessun partito. “Questo è evidente per partiti come Forza Italia”, aggiunge Pacifico che ricorda “siamo in molti a pensarla come la Pascale”, riferendosi alla sua recente intervista ad “Otto e Mezzo” su “La7”, indicando che “anch’io condivido i valori liberali di Forza Italia, ma non credo che la vecchia guardia sia in grado di ascoltare e comprendere i bisogni dei giovani, sempre più lontani dall’attuale classe politica, lasciando spazio all’ascesa di ideologie estremiste.

“Il panorama politico italiano – sottolinea Marinella Pacifico – è caratterizzato da una pluralità di partiti, ciascuno con le proprie specificità e priorità. Tuttavia, emerge con crescente evidenza l’assenza di una forza politica che ponga al centro della propria agenda i diritti civili in modo esclusivo e sistematico. Questa lacuna rappresenta un vuoto democratico significativo, con implicazioni profonde sulla qualità della vita e sulla coesione sociale del Paese”. “I diritti civili, intesi come l’insieme delle libertà fondamentali dell’individuo, costituiscono il fondamento di ogni società democratica. Diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla casa, ma anche diritti legati all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle disabilità, rappresentano un insieme di valori inalienabili che devono essere tutelati e promossi attivamente dalle istituzioni” e non ridicolizzati da discorsi vuoti sull’origine della vita dall’acqua.

“In Italia, sebbene molti partiti come il PD includano nel proprio programma punti riguardanti i diritti civili, spesso questi temi vengono trattati in modo frammentario e strumentale, più come reazione a eventi contingenti che come parte di una visione politica organica e coerente. Ciò ha come conseguenza una rappresentazione politica dei diritti civili che risulta debole e poco incisiva, lasciando molti cittadini e molte minoranze senza una voce adeguata in Parlamento”, ha spiegato l’ex Senatrice indicando che “il sistema elettorale italiano, tende a favorire la formazione di grandi coalizioni che spesso mettono in secondo piano le istanze più specifiche e minoritarie”. Secondo Marinella Pacifico, Forza Italia pensando ai vantaggi a breve termine garantiti dall’alleanza con Meloni dimentica l’astensione al voto di milioni di italiani alle ultime elezioni e a questi si aggiungeranno al prossimo esercizio elettorale quanti sono scontenti della fiducia riposta in questo esecutivo, quando il partito ha tutto il potenziale di divenire il primo in Italia se rivalutasse i valori di libertà, democrazia e difesa dei diritti che lo hanno caratterizzato nel recente passato.