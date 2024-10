Uispress n. 39 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 25 ottobre 2024

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

Fermiamo le guerre, ora: sabato 26 ottobre l’Uisp sarà in piazza insieme al terzo settore

Il *Forum Terzo Settore*, che rappresenta 100 reti nazionali di terzo settore, tra cui l’Uisp, e 120mila realtà territoriali, aderisce alla mobilitazione di sabato 26 ottobre nelle piazze delle principali città italiane. Anche *l’Uisp ha aderito alla mobilitazione *e sarà in piazza con le bandiere associative *nelle sette città italiane* dove si terranno le manifestazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Palermo, Roma e Torino.

“Insieme ai cittadini e alle organizzazioni della società civile, manifesteremo per ribadire *l’assoluta necessità del cessate il fuoco in tutte le guerre in corso*, l’applicazione del diritto internazionale, lo stop al riamo e la risoluzione dei conflitti con il diritto e la giustizia”, *dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore*

[1] Sport negli istituti penitenziari con l’Uisp a Brescia, Roma e Firenze: le attività si consolidano

Le attività Uisp nelle carceri hanno una storia decennale, dal nord al sud del Paese si sommano esperienze che raccontano di un impegno teso all’inclusione e al reinserimento sociale. E’ quello che è successo a *Firenze* a C. B., detenuto di origine albanese, che si fa chiamare “Nico”. Nico ha iniziato come utente delle attività sportive presso la casa circondariale di Sollicciano e dal primo ottobre lavora alla manutenzione dell’impianto con contratto di assunzione a 40 ore settimanali. *GUARDA IL VIDEO CON LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI [2]

*Nuovo inizio in programma anche per l’Istituto penitenziario di Rebibbia femminile a Roma, con *Ilaria Nobili, operatrice Uisp Roma*, che proprio questa settimana, ha dato il via ai corsi di danza: “Abbiamo avuto un’adesione clamorosa, con circa 60 detenute. Nei prossimi giorni partiranno anche i corsi di pallavolo”.

A *Brescia*, invece, l’Uisp propone da anni il calcio come pratica sportiva, per il suo valore aggregante e la capacità di trasmettere regole e rispetto dell’avversario. In particolare, all’interno delle mura della *Casa di reclusione di Verziano*, viene organizzato un *torneo di calcio a 7

[3] Europa chiama Italia: al via il progetto Tran-Sport Uisp. Il 5 novembre a Roma, la presentazione nazionale

Dare gambe al percorso di Transizione Sportiva: questo è l’obiettivo del* progetto nazionale Tran-Sport che verrà presentato a Roma martedì 5 novembre* e darà il via ad un percorso che coinvolgerà tutta l’Italia e durerà 18 mesi. La sede di svolgimento della presentazione nazionale non è stata scelta a caso, si tratta di *“Spazio Europa”*, gestito dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

“Tran-Sport: *Supportare i processi di coesione sociale, rigenerazione e sviluppo sostenibile attraverso la transizione sportiva*”, questo è il titolo completo del progetto le cui caratteristiche verranno presentate a Roma dai promotori dell’Uisp. E’ prevista la partecipazione, tra gli altri, della *Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci*

[4] Punti Luce: Uisp al fianco di Save the Children contro la povertà educativa. Parla Loredana Barra

*Save the Children* presenterà* sabato 26 ottobre alle 17.30*, nell’ambito della *Festa del Cinema di Roma*, presso *l’Auditorium Parco della Musica*, il documentario* “Fuori dai margini”*, che racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree svantaggiate e prive di servizi di tutta Italia, ma soprattutto mette in luce la loro voglia di costruirsi un futuro migliore.

L’Uisp è al fianco di Save the Children in questo percorso di inclusione ed educazione, nei *Punti luce di Sassari e Genova*. “Il tema della povertà educativa allarma tutti noi – afferma *Loredana Barra, responsabile Politiche educative e inclusione Uisp* – i Punti Luce fanno molto più che assistere: insegnano a camminare da soli. Sono infatti circa 300 i minorenni che ogni anno vengono accolti nei due spazi di Genova e Sassari”

[5] Il Forum Terzo Settore al Governo: No partita Iva per attività associative

Il *nuovo regime Iva per il terzo settore* che, in assenza di interventi normativi entrerà in vigore dal *1 gennaio 2025*, rischia di causare la* riduzione*, se non addirittura la *cancellazione*, di numerose attività e servizi alla cittadinanza, senza peraltro apportare nuove entrate per le casse dello Stato.

Per questo motivo il Forum Terzo Settore, in vista della discussione della nuova Legge di Bilancio, *lancia l’appello a Governo e istituzioni* “È valore sociale, non vendita. No alla partita Iva per le attività associative del terzo settore”.

“Chiediamo che si trovi una *soluzione definitiva* a un problema, nato dall’apertura di una procedura d’infrazione europea nei confronti dell’Italia, che si trascina e che denunciamo da anni. Ma, stando a quanto si legge finora, la bozza della Manovra 2025 non contiene nulla a riguardo”, dichiara *Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore*

[6] Piscine al femminile Uisp, bracciate di emancipazione. Il Tirreno: “Iniziative che costruiscono ponti”

Le piscine al femminile sono presidi di libertà ed emancipazione aperti a tutte le donne. Nei giorni scorsi è salita alla ribalta la *piscina Uisp di Figline Valdarno, gestita dal Comitato di Firenze* con l’obiettivo di offrire spazi per la pratica sportiva dedicati e attenti alle diverse esigenze e ai tempi di donne di tutte le età e di diverse culture.

*Dalle colonne de Il Tirreno il giornalista Enzo Brogi [7]* evidenzia come il corso di nuoto per donne rappresenti un passo verso l’integrazione e il dialogo culturale. “Una, cento, mille di queste esperienze aiuterebbero a far crescere il dialogo tra culture, religioni (chi le ha), etnie”, scrive Brogi.

*La testata on line Luce!* [8] ha raccolto le parole di *Latifa*, una delle donne iscritte al corso di Uisp Firenze, originaria del Marocco e cittadina italiana: “Siamo un gruppo di amiche che fanno attività fisica. Che problema c’è?”

Le esperienze Uisp al femminile, intanto, crescono,* a Bolzano lo “Spazio acqua donne”* promosso dall’Uisp partirà il 14 novembre

[9] La festa del Pattinaggio Uisp non finisce mai: torna il Campionato nazionale Livelli con oltre 300 partecipanti

La festa del pattinaggio a rotelle Uisp prosegue a *Calenzano (Fi), dall’1 al 3 novembre*, con il *Campionato nazionale Livelli*. La manifestazione si svolgerà al Palasport di Calenzano, che accoglierà oltre *trecento pattinatrici e pattinatori* di tutte le età.

I partecipanti arrivano da tutte le regioni, per questa iniziativa che è *tra le più rappresentative del pattinaggio* targato Uisp.

“Il campionato Livelli è una specialità più importanti e caratterizzanti il pattinaggio Uisp – racconta *Luca Bassetto, responsabile nazionale Pattinaggio Uisp* – è nata insieme al nostro settore. Si caratterizza per una particolare attenzione ai *classici aspetti tecnici* del pattinaggio artistico unita ad un focus sulla *costruzione e armonia coreografica*”

[10] La formazione Uisp prosegue con appuntamenti su tutto il territorio

Proseguono i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo *al primo posto la qualità della formazione* e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle* 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti*. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[11] I Giochi tradizionali Uisp, dalla storia al futuro, su La gazzetta di Reggio

Da Reggio Emilia il racconto dell’evoluzione di un settore legato al territorio che promuove socialità e movimento. *L’articolo di Elisabetta Tedeschi su la Gazzetta di Reggio* ricorda che “La gente non smette di giocare perché diventa vecchia, diventa vecchia perché smette di giocare”. Una frase che campeggia spesso negli allestimenti dei Giochi tradizionali* Uisp di Reggio Emilia* e che bene rispecchia il caleidoscopio di età ed esperienze della ventina di volontari, tutti muniti di attestato derivante da apposito corso di formazione, alternatisi nell’animazione dei *120 eventi organizzati quest’anno*.

Quattro di questi animatori si sono messi attorno ad un tavolo per raccontarsi. Due “veterani”, *Erasmo Lesignoli*, il pioniere, per 32 anni presidente nazionale della Lega Giochi e Sport tradizionali, e* Pierangelo Giovanetti*, già atelierista nelle scuole dell’infanzia ed ora referente per i laboratori, figlio di Oddone, uno dei mai dimenticati fondatori della Uisp. Due “nuove leve”, *Giuseppina Basile*, insegnante e formatrice nel progetto scuole, e *Daniele Bertani*, volontario giovanissimo, ma già esperto

[12] Riparte il 61° Trofeo ‘Città di Ferrara’: cinque tappe in programma da domenica 27 ottobre

Il Trofeo *‘Città di Ferrara*’ 2024, organizzato da* Uisp Ferrara* e giunto alla sua *61esima edizione*, ripartirà domenica 27 ottobre dal santuario ‘Il Poggetto’ nella frazione di Sant’Egidio. A seguire in programma altre quattro tappe, fino al 15 dicembre.

I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati lunedì 21 ottobre nella residenza municipale alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Ferrara,* Francesco Carità*, della presidente Uisp Ferrara,* Eleonora Banzi*, e di *Daniele Trevisi*, di Uisp Ferrara. Nel 1963, anno di fondazione e inizio del Trofeo ‘*Città di Ferrara*’, vi era un’unica tappa; oggi, se ne contano cinque, organizzate nella città di Ferrara e comuni limitrofi: è un modo per far conoscere il territorio e allenarsi in percorsi naturali

[13] A Lecce tre giorni di incontri su sport ed educazione, con il Festival provinciale dello sport per tutt*

Occasione da non perdere, la tre giorni organizzata a Lecce nell’ambito del progetto “Game Open Salento – Sport, Educazione, Comunità”, promosso dalla Provincia di Lecce, in collaborazione con numerosi partner del territorio, tra cui l’*Uisp Lecce*. Le attività sono iniziate nella mattinata di giovedì 24 e proseguiranno fino a sabato 26 ottobre.

L’ultimo appuntamento sarà curato da Uisp Lecce e verterà su *“Alimentazione, corretti stili di vita e sport”*, affrontando l’importanza di seguire una corretta alimentazione in età giovanile e in età adulta, per una crescita consapevole e corretta.

E’ intervenuta, tra gli altri, *Alessia Tuselli, sociologa e formatrice* su progetti di educazione e formazione delle differenze. I temi affrontati allargano il campo della scrittura sportiva e si concentrano sullo sport femminile e il suo spazio, temi spesso trascurati dal discorso mainstream. Alessia Tuselli è stata recentemente intervistata dall’Uisp [14] su parità di genere e diritto a competere

[15] Successo per i corsi di Attività fisica adattata Uisp in Maremma: oltre mille i partecipanti

In *Maremma*, l’iniziativa di attività fisica adattata (Afa), promossa dal comitato Uisp di Grosseto, si sta rivelando un grande successo. Grazie alla sinergia con la *Asl* e al sostegno della *Regione Toscana*, i corsi, attivi da quest’anno, sono stati progettati per supportare soprattutto anziani e persone con difficoltà motorie.

*Con 42 corsi attivati nella provincia*, circa mille partecipanti stanno beneficiando di un programma mirato a migliorare la loro qualità della vita.* Ilaria Sguazzini*, responsabile del *progetto Afa*, sottolinea l’importanza di queste attività: “I corsi sono aperti a tutte le persone che vogliono prevenire le patologie collegate all’avanzamento dell’età. Sono anche adatti per diminuire il dolore cronico che limita la mobilità”

[16] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Un mese di sport, raccontati dai media ma non solo*. Dal 3 agosto al 6 settembre, lo sport sociale e per tutti Uisp ha trovato nel web il canale per raccontarsi. *Emozioni, volti e attività dello sport sociale* del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i *video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv *

[17] Sport sociale e per tutti: gli articoli Uisp nazionale più letti degli utlimi giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: L’Uisp per *l’Ottobre in Rosa*; Piscine al femminile: l’articolo di Davide Valeri; Dal “caso” della piscina di Figline* ai diritti di tutte le donne nello sport*; L’Uisp aderisce alla* manifestazione per la pace* del 26 ottobre;* Acquaviva* Uisp: grande successo per il Palio Rafting nazionale

[18] Il tuo 5×1000 della dichiarazione Irpef all’Uisp per i diritti e la coesione

Come tutti gli anni siamo chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille. Donare attraverso questo strumento significa dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale in modo volontario e consapevole.

*L’Uisp, come ente che opera nell’ambito del non profit della promozione sportiva e sociale può beneficiare di questo tipo di sostegno*.

*Attraverso lo sport, importante fattore di promozione dello sviluppo sostenibile, l’Uisp continuerà a promuovere e valorizzare gli aspetti sociali, economici ed ambientali come l’associazione delle “attività sostenibili” per migliorare il mondo, il nostro Paese e la società nella quale viviamo continuando a tenere saldi *gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite*

