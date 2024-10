(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 ROCCA ALL’INCONTRO ITALY-US TECH A WASHINGTON: « LA REGIONE LAZIO CONTINUA AD APRIRSI ALL’EXPORT»

Roma, 25 ottobre 2024- «A Washington sono intervenuto con piacere alla prestigiosa “Italy-US Tech Business and Investment Matching Initiative”.

Sono lieto dell’inserimento degli enti territoriali e della Conferenza delle Regioni in questa piattaforma, nata per sviluppare e incrementare relazioni a livello euro-atlantico.

Per la Regione Lazio è molto importante non fermarsi e continuare ad aprirsi all’export.

Il Lazio ha già un’economia saldamente orientata all’internazionalizzazione: il 23% del Pil regionale è prodotto da imprese multinazionali.

La crescita degli investimenti in tecnologie e servizi digitali è di 12 punti superiore alla media nazionale.

Il lavoro della mia Giunta va nella direzione di un ulteriore miglioramento dell’attrattività del territorio per gli investimenti esteri nei settori strategici, nell’ottica dell’anno 2025 in cui il Lazio sarà Regione d’onore della NIAF.

Nella nostra regione esiste un tessuto imprenditoriale vivo e in continuo sviluppo, che si trova ad affrontare sia la sfida della transizione digitale sia quella del passaggio a un sistema produttivo più sostenibile, che vogliamo e dobbiamo sostenere, anche prendendo parte a iniziative come questa.»