(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 MANOVRA, APPENDINO (M5S): CI BATTEREMO PER RIPRISTINARE OPZIONE DONNA

ROMA, 25 OTTOBRE 2024 – “Volete la prova di uno dei molteplici tradimenti della destra sulle pensioni? Oggi l’INPS certifica che è crollato il numero di lavoratrici andate in pensione con Opzione donna. E il motivo è semplicissimo: in campagna elettorale Fratelli d’Italia e Lega promettevano di rinnovare e addirittura rendere strutturale la misura, invece l’hanno resa inaccessibile per migliaia di donne. Presenteremo un emendamento alla legge di Bilancio per restituire a queste lavoratrici il diritto che si sono guadagnate ad andare in pensione”. Lo scrive su Facebook la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino.

