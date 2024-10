(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 MAIORINO (M5S): GASPARRI? CAMPA DA 30 ANNI SU SPALLE ITALIANI E ANCORA PARLA

Roma, 25 ott. – “Maurizio Gasparri, quello che da nove legislature, ossia da oltre trent’anni, campa dei soldi pubblici dei contribuenti italiani, vuole sindacare su come il M5S spende i suoi soldi. Intanto provi a ripetere con me: la retribuzione di Grillo non ha nulla a che vedere con i fondi dei gruppi parlamentari 5 stelle. Poi, quando avrà restituito dai suoi stipendi i milioni che abbiamo restituito noi, forse potrà parlare del M5S. Non prima però di aver chiarito le sue attività per società straniere di cyber sicurezza. A proposito, sto ancora aspettando la querela che ha minacciato urbi et orbi. Non è neanche all’altezza delle sue sparate. Quando imparerà a tacere sarà sempre troppo tardi”.

Così la vicepresidente del gruppo M5S al Senato Alessandra Maiorino.

