Invio comunicato stampa: Emessa ordinanza di divieto di accesso al bacino del Rotolon

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 Emessa ordinanza di divieto di accesso al bacino del Rotolon

Nella giornata di oggi il CNR IRPI, che monitora i dati provenienti dal bacino del Rotolon, ci ha comunicato che per effetto delle piogge abbondanti del mese di ottobre i movimenti della massa franosa presentano delle accelerazioni.

Al momento pertanto viene innalzato il livello di allerta e vengono attivate tutte le azioni previste nel protocollo vigente.

“Al momento dal CNR abbiamo avuto le opportune rassicurazioni – spiega l’Assessore con delega alla Protezione Civile del Comune di Recoaro Terme, Ilaria Sbalchiero – per la conformazione di questa frana è infatti normale che si osservi questo tipo di comportamento. In media, dopo un evento piovoso, la risposta in termini di movimenti della massa rocciosa si può notare a distanza di almeno 10 giorni. La situazione comunque è sotto controllo e monitorata costantemente dal CNR e dai nostri sistemi sul campo. Innalzare la soglia di attenzione è un passaggio dovuto per informare la popolazione ed evitare comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità di qualcuno.”

In serata è stata emessa l’ordinanza di divieto di accesso a tutto il bacino del Rotolon per ragioni di sicurezza. Nello specifico è fatto assoluto divieto di percorrere la Strada della Scalabise e l’intera sentieristica che attraversa l’alveo.

Il COC è stato attivato e rimane convocato fino al termine della criticità. Attivato anche il locale gruppo di Protezione Civile e i volontari individuati per il monitoraggio della frana.

Sensori e sistemi di allarme sono stati verificati e risultano funzionanti.

Sono inoltre state avvisate dell’innalzamento dell’allerta le ditte che al momento stanno operando nell’area dell’alveo, vietando l’accesso a quelle operanti in loc. Parlati, con possibilità di allontanamento anche di quelle operative nei pressi di loc. Giorgetti.

L’Amministrazione e il Comune tengono inoltre costantemente aggiornati anche Regione, Provincia, Prefettura e CNR-IRPI.

Si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti che verranno diffusi sui canali ufficiali del Comune: