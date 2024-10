(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 ALOISIO (M5S): CONTRO CRIMINALITÀ E BABY GANG INVESTIRE SU EDUCAZIONE

Roma, 25 ott. – “La tragica notizia dell’omicidio di un ragazzo di soli 15 anni, avvenuto nel cuore di Napoli, suscita profondo dolore e preoccupazione: questo ennesimo episodio, frutto di un regolamento di conti tra bande giovanili, ci costringe a riflettere su una realtà che non possiamo più ignorare. È fondamentale avviare percorsi di educazione emotiva e di recupero per quei giovani che vivono in contesti difficili, garantendo loro opportunità concrete di crescita e redenzione, anche attraverso il supporto psicologico e programmi educativi mirati a costruire un futuro lontano dalla violenza, evitando così il fenomeno dell’abbandono scolastico. Inoltre, ritengo che occorre partire dai banchi di scuola: solo investendo nella formazione e nell’inserimento nel mondo del lavoro e nella cura del benessere emotivo dei nostri ragazzi possiamo sperare di interrompere questo ciclo di violenza. Analogamente, è urgente migliorare la sicurezza nel nostro territorio: i dati allarmanti degli ultimi anni, con 135 delitti denunciati a Napoli nel 2023 e un tasso di 4.576 delitti per ogni 100.000 abitanti, richiedono un intervento deciso e capillare, anche attraverso un rafforzamento dei presidi nei territori a maggiore vocazione criminosa. È fondamentale che tutte le istituzioni lavorino insieme per un futuro migliore, perché ogni vita ha valore e ogni giovane merita di essere ascoltato e supportato. Non possiamo permettere che un altro giovane venga spezzato dalla violenza: è tempo di agire, di unire le forze e di costruire una società in cui i nostri ragazzi possano sentirsi al sicuro e avere la possibilità di sognare”.

Così in una nota la Senatrice Vincenza Aloisio (M5S).

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle