ordinanze viabilità 67 e 68/2024 – Sp 62 e Sp 72

(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

gio 24 ottobre 2024

Protezione Civile – Trasporti e Mobilità – Viabilità

Servizio Concessioni e Reti Stradali

PROVINCIA DI LECCO

Protocollo Partenza N. 56358/2024 del 24-10-2024

Lecco, 24 ottobre 2024

Ord. N. 68

OGGETTO: Sp 72 del Lago di Como – CHIUSURA AL TRANSITO IN ORARIO NOTTURNO, al pk 71+730

circa in comune di Varenna (strettoia di Fiumelatte) per montaggio gru di cantiere.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV

– PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ – VIABILITA’ – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Richiamato il provvedimento autorizzativo ID. n. T72-82/24 rilasciato da Provincia di Lecco, nonché le

prescrizioni in esso riportate, per consentire il montaggio notturno di una gru di cantiere;

Preso atto di quanto richiesto dalla società Lario Parli S.r.l. con sede in Lezzeno (CO), titolare della sopra

richiamata concessione, in data 17 ottobre 2024 prot. n. 55310 per la chiusura notturna dalle ore 00.00 alle

Considerata la presenza di collegamenti alternativi per consentire il collegamento viabilistico degli abitati in

caso di emergenza;

Premesso quanto sopra, a tutela dell’incolumità degli utenti della strada, si ritiene consono accogliere la

richiesta formulata disponendo la chiusura al transito in orario notturno presso il pk 71+730 circa in comune di

Varenna (strettoia di Fiumelatte) per montaggio gru di cantiere;

Visti gli artt. 5 – 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

ORDINA

la CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO IN ORARIO NOTTURNO della Sp 72 del Lago di Como, al pk

71+730 circa in comune di Varenna (strettoia di Fiumelatte), a decorrere dalle ore 00.00 alle ore 03.00 di

Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, dei preavvisi di chiusura nonché la successiva rimozione,

come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche, è a carico dell’impresa Lario Pali srl.

La divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza è a carico della Provincia di

Lecco.

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all’art. 12

del Nuovo Codice della Strada.

Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV

Fabio Valsecchi

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05

