Moratti (FI): “Risoluzione su dispositivi medici permette di superare criticità sanitaria. Soddisfatta del mio lavoro per la priorità dell’Italia”

(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 24 ottobre 2024 “Sono molto soddisfatta dell’approvazione della risoluzione presentata dal Gruppo PPE sui dispositivi medici per arrivare a una riforma che permetta di superare le attuali criticità sanitaria del settore. E sono molto soddisfatta del mio contributo che ha consentito, all’interno della risoluzione, di considerare una priorità dell’Italia: i dispositivi medici a base di sostanze, come pomate, collirii o sciroppi che non contengono principi medici attivi”. Commenta così l’europarlamentare di Forza Italia/PPE, Letizia Moratti il via libera a Strasburgo in plenaria della risoluzione presentata Gruppo PPE sui dispositivi medici. “L’attuale sistema normativo per i dispositivi medici in Europa non è in grado di garantire la disponibilità tempestiva di tecnologie mediche essenziali per i pazienti – osserva l’onorevole Moratti. “La legge attualmente in vigore non garantisce efficienza e flessibilità necessarie per fornire prodotti sicuri e innovativi per le strutture sanitarie a causa di un processo decisionale complesso, dai tempi incerti e delle lunghe procedure di valutazione di conformità. Per ovviare a queste criticità e garantire la disponibilità di dispositivi medici sul mercato dell’UE abbiamo presentato una proposta che ha come obiettivo la semplificazione e l’efficienza”. Inefficienze che si ripercuotono soprattutto sulle strutture sanitarie. “Sappiamo di ospedali con lunghe file di bambini nelle corsie o nei Pronto soccorso che rischiano di rimanere senza questi dispositivi medici – aggiunge Moratti – per questo sono molto soddisfatta anche della previsione riguardo una priorità dell’Italia: i dispositivi medici a base di sostanze che non contengono principi medici attivi come pomate, collirii o sciroppi che si distinguono dai medicinali perché operano a livello fisico/meccanico e chimico. In molti casi, tra l’altro, si tratta di vere eccellenze fondamentali per stimolare l’innovazione terapeutica e tutelare la salute dei pazienti”.