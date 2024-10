COMUNICATO Sopralluogo dell’assessore Bussalino e del sottosegretario Preioni al Terminal Intermodale Domo2 di Domodossola: “Scalo strategico per tutta l’Italia”

(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

Sopralluogo dell’assessore Bussalino e del sottosegretario Preioni al Terminal Intermodale Domo2 di Domodossola: “Scalo strategico per tutta l’Italia”

L’Assessore r egionale alla Logistica e Infrastrutture Strategiche, Enrico Bussalino, assieme al sottosegretario Alberto Preioni, ha effettuato ieri un sopralluogo al Terminal Intermodale Domo2 di Domodossola, situato nel comune di Beura-Cardezza. L’incontro ha offerto un’importante occasione per verificare le potenzialità strategiche dell’infrastruttura, che si configura come una delle chiavi di volta per il traffico merci intermodale tra l’Italia e la Svizzera.

Il Terminal Domo2, che si estende su una superficie di 1 milione di metri quadrati, rappresenta un asse logistico strategico per il Piemonte e l’intera rete infrastrutturale del Nord Italia. Grazie alla sua connessione diretta con la linea ferroviaria del Sempione, è in grado di gestire un traffico quotidiano di 50 treni diretti verso la Svizzera, facilitando lo scambio di merci tra i porti del Mediterraneo con il cuore dell’Europa settentrionale, rendendo il terminal un’infrastruttura fondamentale non solo per il traffico intermodale internazionale, ma anche per la rete logistica italiana, attraverso il corridoio Reno-Alpi, uno dei principali itinerari di trasporto merci a livello europeo. La sua vicinanza ai nodi urbani di Torino, Milano e Bergamo conferisce ulteriore centralità alla sua posizione, consolidando Domo2 come hub logistico di primaria importanza.

Durante il sopralluogo, l’ a ssessore Bussalino ha avuto modo di osservare i lavori di ampliamento e modernizzazione attualmente in corso presso il terminal da parte dell’azienda Cargo Beamer, che ha presentato un piano di investimento di 60 milioni di euro nello scalo merci ossolano.

“Domo2 non è solo un’infrastruttura di rilevanza regionale – ha dichiarato l’ a ssessore Bussalino – ma un vero e proprio snodo logistico di riferimento per l’intero corridoio Genova-Rotterdam, in un’ottica di sviluppo sostenibile e crescita economica internazionale. I lavori che si stanno portando avanti qui rappresentano un passo essenziale per rafforzare il ruolo del Piemonte nel panorama europeo della logistica”.

Oltre a funzionare come punto di trasbordo diretto tra strada e ferrovia, il terminal di Domo2 in futuro sarà anche una stazione di ingresso per nuovi treni, espandendo la sua capacità operativa e integrando ulteriormente il Piemonte nella rete logistica europea. Un altro aspetto innovativo riguarda la possibilità di movimentare semirimorchi non gruabili, grazie all’implementazione di una particolare tecnologia interna sviluppata da CargoBeamer. Questo permetterà di gestire un’ampia gamma di mezzi su rotaia, contribuendo significativamente al trasferimento su ferrovia di gran parte dei camion che attualmente attraversano le Alpi.

Questi interventi non solo renderanno Domo2 un hub logistico più efficiente, ma contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci su strada, facilitando il passaggio a modalità più sostenibili. “Il potenziamento di Domo2 rappresenta un’occasione cruciale non solo per il territorio del Verbano-Cusio-Ossola, ma per tutta la regione Piemonte – ha aggiunto Bussalino –, contribuendo a creare nuove opportunità economiche e occupazionali, rafforzando il nostro sistema logistico in modo integrato con le principali rotte commerciali europee”.

“Il potenziamento della linea ferroviaria del Sempione sulla tratta Briga-Domodossola e sul traforo, è di importanza strategica non solo per questo territorio, ma per l’Italia intera e per l’Europa – ha dichiarato il sottosegretario Preioni -. In quest’ottica, la Regione Piemonte intende inserire anche il terminal ossolano Domo2 tra le Zone logistiche semplificate, rafforzando così il sistema portuale e trasportistico del Paese e consolidando il corridoio che collega Genova a Rotterdam, connettendo ulteriormente l’Italia al Nord Europa e al Mediterraneo. Insieme all’ampliamento della linea, questa operazione cruciale sullo scalo ferroviario consentirà un profondo rafforzamento dell’intermodalità, con positive ripercussioni economiche e in termini di sostenibilità, favorendo lo spostamento del traffico merci dalla gomma al ferro e riducendo l’impatto ambientale”.

L’assessore Bussalino ha inoltre sottolineato che, in accordo con la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, nei prossimi giorni verrà organizzato un incontro sul futuro occupazionale della DB Cargo Italia.

