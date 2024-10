Liguria, Berrino (FdI): allibito da Verini su impresentabili

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

“Rimango allibito dalle dichiarazioni del senatore Verini sugli impresentabili. Proprio lui che siede in Antimafia, dovrebbe sapere benissimo che in Liguria non ci sono impresentabili. Attaccare e screditare la politica e il centrodestra non fa bene all’Italia e alla democrazia. E non posso credere che il senatore Verini, che siede anche in commissione Giustizia, non sappia che gli indagati non sono impresentabili, perché per essere considerati tali devono avere almeno un rinvio a giudizio”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia di Palazzo Madama.

